Luis Miguel sigue dando la nota. El cantante, de 53 años de edad, tiene millones de ojos encima debido a las críticas que han generado sus últimos conciertos en Chile.

Como te informamos en SDPnoticias, gente se queja de que Luis Miguel canta poco, “detalle” que se adjudica a su salud, la cual podría estarse viendo afectada por una supuesta bronquitis.

Pero además, nueva información sale a la luz. Trasciende que Luis Miguel se ha separado de su novia Paloma Cuevas, por lo que seguirá con su gira, pero solo.

Luis Miguel

¿Paloma Cuevas se aburrió? Ya dejó a Luis Miguel en plena gira para regresar a casa

No, Paloma Cuevas y Luis Miguel no terminaron su romance; no obstante, sí se separaron, pero temporalmente. De acuerdo con medios españoles, la diseñadora de modas, de 50 años de edad, regresó a su casa en Madrid.

Esto porque sus hijas retomarán sus estudios. Es Paloma Cuevas quien se encarga de ver por la educación de éstas, razón por la que no puede acompañar a LuisMi en las próximas fechas de su tour 2023.

Al inicio de esta semana, Paloma Cuevas fue vista en la terminal premium del aeropuerto de Madrid Barajas, donde abordó una camioneta con los vidrios polarizados.

Hasta el momento se desconoce en qué fecha volverá a reunirse la pareja ya que desde que iniciaron su relación han hecho todo lo posible por mantenerse juntos.

Luis Miguel y Paloma Cuevas

¿Luis Miguel puso en riesgo su salud por bajar de peso?

Por otro lado, luego de que la comunicadora chilena Cecilia Gutiérrez -de edad desconocida- asegurará que el bajo rendimiento de Luis Miguel en sus últimas presentaciones se debe a una bronquitis, se da a conocer que el artista se colocó la manga gástrica.

Esto para bajar rápidamente de peso y así lucir delgado y joven en su gira por lo que el drástico cambio en su organismo estaría causando afectaciones en su garganta.

Debido a que su equipo quería mantener el secreto, se ha difundido que un resfriado es el causante de sus malestares. Cabe mencionar que esta información no ha sido confimada ni desmentida por el cantante.