Omar Núñez, de 30 años de edad, compartió cómo fue su primera vez en terapia tras serle infiel a Tammy Parra, de 21 años de edad.

Tammy Parra y Omar Núñez se comprometieron a principios de marzo, pero toda la felicidad de ese momento se convirtió en tristeza y decepción de un momento a otro.

Esto, luego de que Tammy Parra descubriera que su prometido le era infiel y decidiera romper su compromiso.

Ante el dolor que le causó a su ahora exnovia, Omar Núñez dijo que tomaría terapia para hacer frente a la situación y no dañar a sus seres queridos en el futuro.

La tarde del miércoles 22 de marzo, Omar Núñez reveló a sus seguidores de Instagram que acababa de salir de su primera terapia.

A través de sus historias en la plataforma, Omar Núñez contó brevemente cómo le fue, confesando que se dio cuenta que tiene muchos problemas.

Ante ello, el ex de Tammy Parra se mostró confiado en que con el tiempo espera convertirse en una mejor persona.

Mientras tanto, Tammy Parra usó sus historias de Instagram para anunciar que tomó un vuelo para irse de su natal Guadalajara, donde vivía con Omar Núñez.

La influencer contó que se encontraba en un viaje de trabajo, aparentemente en la Ciudad de México (CDMX).

Luego, dijo Tammy Parra, se reunirá con su familia en Cancún, donde intentará tomar un segundo aire para continuar con su vida.

Tammy Parra reflexionó sobre lo que está sucediendo en su vida, reconociendo que sus recientes mudanzas tras la infidelidad de su ex le provocan miedo.

Tammy Parra confió en que encontrará la suficiente fuerza para seguir adelante y darle un nuevo rumbo a su vida sin Omer Núñez .

“No es la primera vez que agarro mis maletas y salgo de un lugar donde no me siento ya cómoda. Obviamente muero de miedo, obviamente no quiero hacerlo pero hay algo en mi que me impulsa a seguir avanzando. No estás sola mini Tammy, estoy yo para cuidarte. Sé que será dificil, pero ya lo has hecho antes, te has levantado de peores y siempre detrás del miedo hay muchas oportunidades”

Tammy Parra