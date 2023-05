¿No quiere arruinar la pelea de Canelo Álvarez? Beto Vega ya ensaya el Himno Nacional para que no se le olvide tal y como les ha pasado a otros artistas.

Son varios los artistas que se han equivocado al entonar el Himno Nacional, ya sea porque se les olvida una parte o le cambian la letra.

María León -de 37 años de edad- es la última famosa que se equivocó al cantar el Himno Nacional Mexicano previo al Giants vs Patriots en el segundo partido de la Mexico City Series.

Para que esto no le suceda previo a la pelea del Canelo Álvarez, Beto Vega -de 26 años de edad- presumió que estuvo ensayando el Himno Nacional incluso cuando se encontraba conduciendo.

Canelo y John Ryder (Refugio Ruiz / AP)

Previo a la pelea de Canelo Álvarez vs John Ryder, Beto Vega ya ensaya el Himno Nacional

Este sábado 6 de mayo se realizará la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez -de 32 años de edad vs John Ryder -de 34 años de edad- en el estadio Akron de Zapopan, Jalisco.

En medio de versiones que señalaban que Peso Pluma -de 23 años de edad- podría entonar el Himno Nacional previo a la pelea, Canelo Álvarez señaló que ya tenía a otro cantante de música regional mexicana.

Se trata nada más y nada menos que de Beto Vega, cantante originario de Ciudad Obregón, Sonora. Actualmente cuenta con ocho discos, además de que es gran amigo del Canelo Álvarez.

Debido a la gran expectación por la pelea del Canelo Álvarez, Beto Vega ha mostrado que quiere estar a la altura y no arruinar el enfrentamiento del boxeador mexicano.

Horas antes de la pelea del Canelo Álvarez, Beto Vega presumió que se encontraba ensayando el Himno Nacional para no tener errores como otros artistas.

A través de su cuenta de TikTok, Beto Vega presumió que mientras conducía su Lamborghini se encontraba ensayando el Himno Nacional.

Beto Vega además se dijo orgulloso de poder entonar el Himno Nacional previo a la pelea de Canelo Álvarez contra el británico John Ryder.

“Orgulloso de poder interpretarlo esta noche” Beto Vega

Usuarios le piden a Beto Vega ensayar bien el Himno Nacional para que no se le olvide

El video de Beto Vega de inmediato se viralizó en las redes sociales por lo que de inmediato usuarios le desearon mucho éxito.

Sin embargo, otros le recomendaron que estudiará bien el Himno Nacional para que no se le olvidará como ha michos artistas.

“Cuando avisan que habrá examen.... Y me pongo a estudiar 5 min antes del examen”, “Si para q no te equivoques como tantos.!”, “Que no se te olvide”, “Por más que lo ensayes al final los nervios traicionan, ojalá te salga bien”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Beto Vega (Captura de Pantalla)

Beto Vega (Captura de Pantalla)