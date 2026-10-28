Alfredo Adame difundió información falsa sobre la muerte de Laura Bozzo y después de burló de la situación: “No la dejaron entrar al cielo”.

El conductor se volvió viral tras compartir en redes sociales que Laura Bozzo había muerto; la noticia fue desmentida por la familia de la conductora.

Laura Bozzo y Alfredo Adame han protagonizado diversas peleas en público, y las cuales terminaron tras su reconciliación en La Casa de los Famosos All Stars.

Alfredo Adame se burla de la supuesta muerte de Laura Bozzo

Tras confirmarse que Laura Bozzo no había muerto como Alfredo Adame publicó Instagram, el conductor se tomó la situación con humor.

Alfredo Adame escribió una historia donde escribió: “No la dejaron entrar al cielo y la regresaron”.

El conductor se burló de que Laura Bozzo no había “entrado al cielo”y regresó al plano terrenal, una broma que causó gracia entre sus seguidores.

Hija de Laura Bozzo desmiente su muerte (Instagram/@missale_xo)

También compartió el comunicado de Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, donde desmentía la muerte de la conductora y pedía no publicar este tipo de información sin verificarla.

Alfredo Adame siguió con las bromas y compartió una imagen creada con inteligencia artificial, donde Laura Bozzo le reclamaba por inventar que había muerto.

Alfredo Adame y Laura Bozzo tiene un largo historial de peleas

Laura Bozzo y Alfredo Adame han protagonizado diversas peleas a lo largo de los años, pero al final hicieron las paces tras participar en un reality.

Todo comenzó cuando Laura Bozzo expresó que Alfredo Adame le daba asco, luego de que se postulara a un cargo político en la alcaldía Tlalpan.

Estas declaraciones enfurecieron a Alfredo Adame, quien exigió que Laura Bozzo fuera expulsada de México.

En 2020, Alfredo Adame fue invitado al programa de Laura Bozzo para hablar del bullying cibernético y la conductora le cuestionó el motivo por el que la atacaba.

Al final, Alfredo Adame y Laura Bozzo iniciaron una ‘guerra’ de declaraciones e insultos que terminaron cuando ingresaron juntos a La Casa de los Famosos All Stars.