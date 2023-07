Niurka y Rosa María Noguerón ya se conocían desde antes; la productora de La Casa de los Famosos México le armó campaña de desprestigio.

Si las cosas están “que arden” dentro de La Casa de los Famosos México, afuera es el mismo infierno.

Pues las peleas no sólo se ven en la casa, afuera se han creado verdaderos conflictos como el que ocurre entre Niurka y la producción de La Casa de los Famosos México.

Por segunda vez, Niurka -de 55 años de edad- le declaró la guerra al reality y hasta convocó a un boicot a Vix.

A pesar de que su hijo Emilio Osorio está en La Casa de los Famosos México, Niurka no ha tenido filtro para revelar supuestos fraudes y favoritismos.

A pesar de la amenaza de una posible demanda por parte de Vix, Niurka sigue arremetiendo contra La Casa de los Famosos México.

Sin temor a posibles represalias contra Emilio Osorio -de 20 años de edad- Niurka reveló que Rosa María Noguerón hizo un complot en su contra hace un año.

Recordemos que Niurka formó parte de La Casa de los Famosos 2, de la cadena Telemundo.

A pesar de ser una de la favoritas de esa temporada, Niurka fue la sexta eliminada y acusó a la producción de hacer una campaña de desprestigio en su contra.

La vedette aseguraba que la producción la dejaba como una villana y compartía videos de sus arranques, sin el contexto.

Ahora, Niurka hizo un video para señalar a Rosa María Noguerón, como la organizadora de la campaña de desprestigio que vivió en la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

“Rosa María Noguerón, te toca, ni modo, te pusiste de pechito mamasita. Dicen que el que se lleva se aguanta (...) Tú fuiste la que programaste aquella tan grande promoción de desprestigio para convencer a la audiencia que me sacaran de la temporada que yo hice con Telemundo”

Tras recordar que Rosa María Noguerón -supuestamente- organizó una campaña de desprestigio en su contra, la llamó tóxica e hipócrita.

“¿Creíste que no te reconocía o no sabía? Tan bobita (...) Se tiene que ser muy maquiavélica y fría de alma para planear, producir e idear tanta toxicidad (...) ¿Tú creíste que por meter a mi niño allá dentro me iba quedar quieta?”

Niurka