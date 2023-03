A pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, Niurka recuerda que ella es una persona común y corriente por lo que también ha pasado por situaciones duras pese a tener un carácter y una personalidad fuerte.

Al igual que muchas mujeres ha sufrido violencia por parte de un hombre, temas que Niurka, de 55 años de edad, no hace públicos por una simple razón: no le gusta victimizarse.

Niurka (Instagram/@telemundo)

A Niurka no le gusta victimizarse, pero revela que hasta le apuntaron con una pistola

A su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad México, un grupo de periodista interceptó a Niurka para cuestionarla sobre lo que más valora al ser mujer.

Por lo que la vedette aseguró que su mayor satisfacción es ser libre de ser, de pensar, de existir, de levantar la voz y de equivocarse. “Tengo derecho a todo”, subraya.

Así como lanzó una dura confesión pues en una ocasión le apuntaron con un arma en la cabeza.

Niurka, vedette. (@niurka.oficial)

Niurka fue violentada, pero dice que no va “llorando” por la vida

“¿Algún día sufriste maltrato?”, preguntó una periodista a Niurka, por lo que ésta rápidamente lo confirmó; sin embargo, aseguro que no le gusta victimizarse dado que quedó en el pasado y aprendió a evadirlo.

“No me victimizo. Me achicopalo, me hago chiquita, tranquila, cuando se aleja el peligro escapo”, dice y enseguida recuerda que es una mujer como cualquiera, vulnerable.

“Me ha puesto cuernos, me han engañado, me han hecho sufrir, me han golpeado, me han puesto una pistola en la cabeza, igualito que cualquier mujer, pero con circunstancias diferentes. Nada más que yo ni me victimizo ni voy llorando por la vida” Niurka

Y tras asegurar que no le gusta andar llorando, deja claro que quién se la hace, se la paga: “Yo tomo una decisión, me alejo del peligro y después veo la manera de darle en su puta madre”, remata.

Y finalmente pide que dejen de criticar a las mujeres que salen a marchar el 8 de marzo para exigir se respeten sus derechos, por lo hace una recomendación: