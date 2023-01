Bad Bunny le rompió el corazón a Niurka y no lo perdona, porque la decepcionó desde hace tiempo.

El cantante puertorriqueño -de 28 años de edad- se volvió tendencia por hacer berrinche y poner en privado su Instagram, además, en Twitter escribió: “Me van extrañar”.

Recordemos que Bad Bunny inició el 2023 con el pie izquierdo, pues los ‘cancelaron’ por arrojar el celular de una fan.

Al final, Bad Bunny no pidió una disculpa y aseguró que la fan le había ‘faltado al respeto’.

Las canciones de Bad Bunny ya se vieron afectadas por su desplante, pues han bajado sus reproducciones en plataformas digitales.

El Conejo Malo no solo decepcionó a sus fans, también a Niurka -de 55 años de edad.

Niurka fue arribada por reporteros en el aeropuerto y dejó claro que Bad Bunny ya no era de su agrado, pero esto ocurrió desde antes de su fechoría con su fan.

La vedette reveló que se sintió decepcionada de Bad Bunny desde que hubo problemas con los boletos de su concierto en el Estadio Azteca.

Las dos fechas de Bad Bunny en la CDMX se vieron ensombrecidas por errores de Ticketmaster y varios de sus fans se quedaron afuera del concierto a pesar de pagar miles de pesos.

Niurka esperaba que Bad Bunny se manifestara por este percance, pero eso nunca pasó.

“Entre los boletos de Ticketmaster, que además toda la gente esperaba que Bad Bunny saliera y les dijera algo a la gente y nunca pasó, a mí me hubiera gustado que saliera, pero no dijo nada”

La ‘grosería’ que le hizo Bad Bunny a su fan, hicieron que el puertorriqueño saliera de la gracia de Niurka.

“Entre lo de los boletos y esta grosería, aunque tú hayas dicho que no te ibas a permitir que te pusiera celulares, no importa esa no es la forma”

