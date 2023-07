Nicola Porcella ya no la está pasando bien en La Casa de los Famosos México, dice su mamá preocupada.

La semana pasada fue muy complicada para Nicola Porcella -de 35 años de edad- quien tuvo sufrió por el rechazo del Team Infierno.

Tras una pelea con Wendy Guevara, Nicola Porcella tuvo un ataque de ansiedad y golpeó una puerta.

Esto provocó que Nicola Porcella se lastimara uno de los nudillos y tuviera que recibir atención médica en La Casa de los Famosos México.

Ahora, su mamá está preocupada por Nicola Porcella, pues hace mucho que no lo veía tan estresado como en La Casa de los Famosos México.

Fiorella Solimano, mamá de Nicola Porcella, habló con el programa De Primera Mano sobre el reciente comportamiento del peruano en La Casa de los Famosos México.

La mamá de Nicola Porcella manifestó que hace muchos años no veían tan estresado a su hijo, y eso la tiene muy preocupada.

“La verdad estoy muy angustiada, estoy preocupada porque incluso no lo había visto con la mano vendada. Como unos cinco años o seis años que él no presentaba este tipo de angustia y ansiedad tan fuerte”

La mamá del conductor confirmó que Nicola Porcella padece depresión y debe tomar pastillas para este padecimiento.

Pero la última reacción de Nicola Porcella la hizo pensar que ya no le estaban dando su medicamento en La Casa de los Famosos México.

“Él toma pastillas para la depresión y para controlar la ansiedad, entonces ahí me quedé un poco preocupada porque dije, de repente ya se acabaron las pastillas”

La violenta reacción de Nicola Porcella tras ser tachado de traidor por el Team Infierno, tiene una explicación, según su mamá.

Fiorella Solimano manifiesta que Nicola Porcella no supo qué hacer cuando se dio cuenta que el equipo al que había cuidado y apoyado, le dio la espalda.

“La reacción de él ha sido porque la gente que he confiado y he sido leal, mis amigos, mi team, mi cuarto, me está dando la espalda”

Fiorella Solimano, mamá de Nicola Porcella