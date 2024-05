Nicola Porcella elige a México sobre Perú, pues nunca olvidará cuando hicieron llorar a su mamá de una forma cruel.

La vida de Nicola Porcella -de 36 años de edad- cambió radicalmente tras participar en La Casa de los Famosos México, pues llevaba años con una mala racha.

El conductor está agradecido con México por permitirle reiniciar su vida y reveló por qué tiene cierta molestia con Perú.

La fama de Nicola Porcella en Perú no era la mejor, pues el conductor se había involucrado en algunos escándalos.

Tras llegar a México, Nicola Parcela pudo rehacer su vida y actualmente tiene varios proyectos en puerta.

Hace unos días, Nicola Porcella fue cuestionado sobre qué país elegiría, si México o Perú y su respuesta fue que estaba agradecido infinitamente con este país.

Nicola Porcella reveló recientemente que recibió varias críticas de sus compatriotas por expresar su cariño a México.

“Me destruyeron, vi los comentarios de la gente de Perú, me dice: ‘A Nicola se le dieron las mismas oportunidades acá’ no, la gente no sabe la historia detrás de Perú”

Nicola Porcella