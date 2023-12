¿Nicola Porcella en problemas por la fiesta? Aseguran que Wendy Guevara es su mala influencia, pero ya se sabe la verdad.

Gracias a su participación en La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella -de 35 años de edad- alcanzó gran popularidad por lo que ha recibido varias propuestas laborales.

Actualmente Nicola Porcella se encuentra grabando la telenovela de Juan Osorio, ‘El amor no tiene receta’. Sin embargo, sigue presentándose en algunos lugares.

Pero tal parece que no todo es felicidad con Nicola Porcella y es que aseguran que ya agarró la fiesta y eso le estaría provocando problemas en su trabajo.

Incluso se reveló que su relación con Wendy Guevara -de 30 años de edad- no le estaría ayudando mucho y ya habría provocado que tuviera fuertes advertencias.

En medio de la polémica alguien ya dijo la verdad y reveló si es cierto que Nicola Porcella ya perdió el piso.

Nicola Porcella (@nicolaporcella12 / Instagram)

¿Nicola Porcella agarró la fiesta? Revelan que eso ha provocado que no llegue a tiempo a sus compromisos laborales

La Casa de los Famosos México marcó un antes y después en la vida de Nicola Porcella y es que logró alcanzar gran popularidad.

Tras el apoyo que ha recibido de sus seguidores, Nicola Porcella ha recibido varias propuestas laborales.

Muestra de ello es que Nicola Porcella pronto debutará en su primera telenovela en México de la mano de Juan Osorio. Además de que se habla que podría incorporarse al programa Hoy en 2024.

En medio de su éxito, se dio a conocer que no todo sería felicidad para Nicola Porcella y es que habría recibido fuertes advertencias y es que la fiesta estaría poniendo en riesgo su futuro laboral.

De acuerdo con TVNotas, a Nicola Porcella ya se le había subido la fama y ya se ha convertido en un dolor de cabeza para las personas que se encuentran a su lado.

Un amigo cercano a Nicola Porcella habría revelado que el famoso ya agarró la fiesta y eso ha perjudicado su trabajo, pues ha llegado tarde a sus citas pactadas.

El medio destacó que el cambio de Nicola Porcella se debe en gran medida por Joel Echeverria, quien sería el mánager de Wendy Guevara.

Aunque Nicola Porcella tiene su propia agencia, Joel Echeverria le ha vendido varias fechas incluso lo ha invitado a participar con Wendy Guevara.

La fuente reveló que Nicola Porcella había ido al festival Flow Fest con engaños, pues no le pagaron.

Sobre el evento en que llegó tarde a Mexicali, TVNotas publicó que el problema fue que Nicola Porcella llegó tarde para tomar su vuelo y además iba pasado de copas.

Junto con Joel Echeverria, Nicola Porcella esperaron a que se les bajara la fiesta para que pudieran tomar otro vuelo.

De acuerdo con la fuente, Nicola Porcella arriesgo la vida ya que tomaron carretera y viajaron a exceso de velocidad ya que sabían que iban tarde, pero no lograron llegar a tiempo.

Nicola Porcella (Instagram/@nicolaporcella)

¿Nicola Porcella ya tiene problemas en el trabajo por la fiesta y lamala influencia de Wendy Guevara?

TVNotas señaló que la fiesta de Nicola Porcella ha llegado a tal extremo que ya su agencia le había puesto un ultimátum.

La fuente destacó que Yezmin, mánager de Nicola Porcella, le dijo que o le bajaba a los excesos o terminaban su relación laboral.

Según el medio, su agencia se encontraba harto que Nicola Porcella aceptará varios proyectos fuera de ellos, pues eso estaba perjudicando su imagen.

Pero no solo su agencia lo había regañado y es que la fuente destacó que la producción de Juan Osorio también le habían puesto una advertencia.

Y es que la fiesta no solo hacía que no se mantuviera concentrado, sino que también ya habría mostrado ciertas actitudes que no le gustaban a la producción como llegar tarde y ser grosero con las personas.

TVNotas destacó que Nicola Porcella ya se sentía toda una estrella y quería que todos se hicieran cargo de él.

La fuente destacó que Nicola Porcella es un gran chico, pero ya está perdiendo el piso y se encuentra obsesionado con el dinero.

El medio destacó que Wendy Guevara ha sido una mala influencia para Nicola Porcella.

Nicola Porcella / Wendy Guevara (Especial)

¿Nicola Porcella estaría en problemas por la fiesta? Esta sería la verdad

Tras la publicación de la revista TVNotas, la agencia de talento Luna ya salió a decir la verdad sobre lo que pasa con Nicola Porcella.

A través de X (antes Twitter) LUNA Agency aclaró que Nicola Porcella no ha recibido ninguna llamada de atención por parte de la producción de uan Osorio.

Además aclaró que Nicola Porcella cuenta con un asistente por parte de la agencia que lo ayuda en todo momento.

Nicola Porcella (@lunaagencymx / X )

Dejó en claro que Nicola Porcella se ha caracterizado por el gran compromiso que tiene a su trabajo.

La agencia de Nicola Porcella reveló que procederá legalmente contra quien resulte responsable de esta nota falsa.