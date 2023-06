Ni Yeri Mua libró las altas temperaturas; casi se desmaya por un golpe de calor, según reveló en una nueva transmisión en vivo.

A un día de anunciar que le puso “punto final” a su historia con Naim Darrechi en las redes sociales, Yeri Mua -de 21 años de edad- intenta retomar su cotidianidad.

Aunque el ánimo no le ha favorecido mucho, Yeri Mua dijo estar haciendo un gran esfuerzo para seguir adelante, lo que en esta ocasión no fue lo mejor para su salud.

Tal es así que Yeri Mua casi se desmayó en su clase de pole dance, según reveló a través de Facebook.

Yeri Mua, influencer. (@yerimua)

Yeri Mua relata su golpe de calor: “sentí cómo que se me fueron las neuronas”

Yeri Mua contó el miércoles 14 de junio que amaneció sintiéndose no muy bien.

Pero como ya quiere superar lo que ha vivido en los últimos días, decidió levantarse de la cama e ir a sus clases de pole dance para levantar su ánimo.

Sin embargo, dijo Yeri Mua, mientras tomaba la clase comenzó a sentirse “rara”, lo que era notorio; pues hasta su maestra se percató de que tenía los labios pálidos.

Aún así, Yeri Mua insistió en seguir con su clase, pero luego de algunos ejercicios que la hicieron ponerse de cabeza, decidió terminar la sesión pues su malestar se incrementó.

“En el último momento que me puse cabeza, yo sentí como que se me fueron las neuronas, o sea, como que veía borroso, como que ya no funcionaba mi cerebro”, dijo Yeri Mua.

Yeri Mua, influencer. (@yerimua)

Yeri Mua dice que tuvo “un golpe de calor”; seguidores afirman que malestares se deben al embarazo

Yeri Mua detalló que se sentía muy débil, lo que adjudicó al calor, aunque reconoció que lleva días sintiéndose “como agripada”.

“Como si me fuera a dar Covid, como que rara del cuerpo así como malestar en general no me he sentido como que al 100 desde que estuve en República Dominicana”, señaló.

Cuando Yeri Mua volvió a su casa, dijo, los malestares se incrementaron tanto, que tuvo que tumbarse en la cama por un rato para volver a sentirse mejor.

Ante ello, Yeri Mua concluyó que sufrió un golpe de calor, lo que dijo, ya había padecido antes, cuando era niña y hasta llegaba a desmayarse.

Al escuchar su anécdota, sus seguidores le hicieron notar a Yeri Mua que esos malestares también podrían deberse a su embarazo, pues su cuerpo está acostumbrándose a tener otra vida en su interior.

En una transmisión en vivo previa, Yeri Mua anunció que no volverá a hablar públicamente de Naim Darrechi .

También, dijo que sigue firme en su decisión de ejercer acciones legales en su contra, aunque esto sólo le sirva para obtener una orden de restricción.

Esto, debido a que las autoridades sólo suelen actuar en casos de violencia doméstica cuando las vícitmas denuncian inmediatamente después de ocurridos los hechos.