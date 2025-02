La muerte de Daniel Bisogno generó diversas reacciones, incluida la de un chismoso que no pudo contener un lamentable comentario.

Daniel Bisogno fue recordado en diversos medios externos a TV Azteca, donde colegas del medio del espectáculo enviaron sus condolencias.

A pesar de la lamentable noticia, un conductor no dudó en lanzar un ‘venenoso’ comentario sobre la vida privada de Daniel Bisogno.

Tras la muerte de Daniel Bisogno el pasado 20 de febrero, varios medios expresaron sus condolencias.

El programa De Primera Mano también retomó la noticia de la muerte del conductor y Gustavo Adolfo Infante compartió sus condolencias.

Según Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- Daniel Bisogno fue un “amigo” para él.

“Una estrella y un amigo se nos adelantó. Más allá de una figura de la televisión, no hay una figura en todo TV Azteca que se le compare a Bisogno”

Gustavo Adolfo Infante aseguró que Daniel Bisogno “era un buen tipo”, amable y tranquilo, además de “dentro del medio muy querido”.

El conductor mencionó que el público vio crecer a Daniel Bisogno, incluso “cuando cambió de gustos”.

Gustavo Adolfo infante hizo referencia a la orientación sexual de Daniel Bisogno, tema que no veía al caso tras su muerte.

Ventaneando y el programa de Gustavo Adolfo Infante son rivales, además de que el periodista es un conocido enemigo de Pati Chapoy, de 75 años de edad.

A pesar de eso, Gustavo Adolfo Infante aseguró que no estaba enemistado con Daniel Bisogno.

Incluso, ambos se habrían llevado muy bien y tenían una relación cercana: “Yo quería mucho a Bisogno”.

Gustavo Adolfo Infante reveló que convivió en varias ocasiones con Daniel Bisogno en cenas, e incluso habían bebido juntos.

Finalmente, el conductor le narró a Alejandro Zúñiga cómo fue du último encuentro con Daniel Bisogno.

“Siempre hubo un respeto mutuo, porque Bisogno era una estrella de la televisión (…) Me lo encontré en el show de Angélica Vale, entonces me dice: ‘Gustavo ¿Cómo estás?’ Y me dio un abrazo, un beso”

