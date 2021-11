Natalia Téllez disfruta su embarazo, pero confiesa que extraña tomar whisky y alguna que otra bebida alcohólica.

Natalia Téllez se encuentra en su séptimo mes de embarazo y, tal como lo sugieren los médicos, ha tenido que evitar el consumo de ciertas bebidas y alimentos.

En más de una ocasión, Natalia Téllez confesó su gusto por el whisky y el tequila, siendo este primero el que más ‘se le antoja’ degustar.

Desde hace algunos meses, Natalia Téllez se ha convertido en una de las figuras más populares en redes sociales, pues ha compartido el avance de su embarazo con lujo de detalle.

“Ustedes me ven aquí bien tranquila, pero no señores. Yo no solo estoy loca, yo me estaba imaginando el vaso lleno de whisky.”

Natalia Téllez