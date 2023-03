Natalia Alcocer sólo quiere que Juan José Chimal la deje en paz, a quien denunció por violencia familiar y por llevar 22 meses sin pagar pensión alimenticia.

El pasado 28 de marzo, Natalia Alcocer fue arrestada a la salida de los juzgados de los familiar en la CDMX, por no cumplir con la convivencia familiar de sus hijas, con su padre.

La exconcursante de Survivor debía estar en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, durante 12 horas.

Sin embargo, Natalia Alcocer -de 33 años de edad- tuvo complicaciones de salud, ya que tiene 7 meses de embarazo.

A pesar de su estado de gravidez, Natalia Alcocer sigue luchando para obtener justicia y pide que Juan José Chimal, de 50 años de edad, la deje en paz.

Durante una entrevista al programa De Primera Mano, Natalia Alcocer narra que el día que la detuvieron, acudió a una audiencia para discutir la pensión alimenticia de sus hija.

Natalia Alcocer menciona que Juan José Chimal la acusa de pedir una suma alta de pensión alimenticia, pero ella explica que solo pide lo justo.

“Si vamos hablar de dinero, entonces vamos hablar lo justo, porque yo no le he pedido ni un peso. Pero si le va dar dinero a mis hijas, pido lo justo porque no va tener derecho sobre ellas, si no va cumplir con sus obligaciones”

Natalia Alcocer