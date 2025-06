Tras haber sido excluido de las galas de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, Nacho Casano acusó a Telemundo de discriminación y permitir el acoso laboral.

Pues a pesar de haber sido violentado fuera de cámaras, Nacho Casano -de años de edad- habría sido el perjudicado.

Durante un encuentro con la prensa, Nacho Casano acusó a Telemundo de discriminación y permitir el acoso laboral.

Y es que Nacho Casano dijo haber sido excluido de las galas de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ tras haber sido violentado verbalmente por Maripily Rivera -de 47 años de edad-

En este sentido, el modelo argentino explicó que el acoso laboral comenzaba cuando las discusiones estaban fuera de cámara.

Pues de esta manera serían acusaciones y ofensas hacia su persona y no para crear contenido , como lo es dentro del reality show.

“Cuando no hay cámaras, cuando no hay micrófonos y estás laborando, me parece que hay que marcar una línea”

Nacho Cassano