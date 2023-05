Mitzy se rinde y no piensa rogarle más a Verónica Castro por una amistad rota, pero le recuerda que tiene un vestido que hizo historia en su vida.

Desde hace varios años, el diseñador Mitzy ha tratado de reparar su amistad con Verónica Castro.

Según narra Mitzy, Verónica Castro se enojó con él, porque le envió seis maletas con ropa para que vendiera.

Pero el diseñador se tardó en hacer esta encomienda y Verónica Castro pensó que le había robado.

Desde ese momento la actriz de 70 años de edad, rompió su amistad con Mitzy y él ya se cansó de rogarle para le de una segunda oportunidad.

Durante la entrega de los Premios Patria 2023, Mitzy fue cuestionado sobre cómo iba su reconciliación con Verónica Castro.

Mitzy -de 68 años de edad- fue contundente al decir que ya no le piensa rogar más a Verónica Castro.

“Ya no. ¿Qué quieren que yo haga? Tampoco voy a hincarme, no, también tengo dignidad. Ya le dije: ‘Vero, ven por favor’ La amo, la quiero mucho, por eso no he destapado esas maletas, por amor y gratitud”

Mitzy