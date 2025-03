¿Michelle Vieth confirma que se hizo arreglos en su cara? Ante las críticas que ha recibido por su nuevo rostro, la actriz dejó en claro que le vale lo que puedan decir.

A lo largo de su trayectoria dentro de la industria del espectáculo, Michelle Vieth -de 45 años de edad- ha demostrado tener una gran belleza.

Sin embargo, en las últimas semanas Michelle Vieth ha recibido varias críticas por presuntamente haber deformado su rostro al someterse a algunos arreglitos.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Michelle Vieth no dudo en señalar que no le importa lo que puedan decir las otras personas.

Incluso, Michelle Vieth no pudo evitar romper en llanto al recordar que hay otras cosas más importantes que hablar sobre los arreglos en su rostro.

Michelle Vieth aclara que dar el perdón no es condonar la violencia de Héctor Soberón

En las últimas semanas el nombre de Michelle Vieth se ha viralizado en las redes sociales por presuntamente cambiar su rostro.

Y es que algunos usuarios han señalado que Michelle Vieth se sometió a algunos arreglos en la cara que la han transformado completamente.

Michelle Vieth fue cuestionada sobre esta situación y confirmó que si se ha realizado algunos arreglos en su rostro.

En conversación compartida por el programa De Primera Mano, Michelle Vieth señaló que no puede decir nada más de lo que es algo tan notorio.

“Como le respondí a quienes me han preguntado, lo que se ve no se juzga, punto no hay más”

Michelle Vieth