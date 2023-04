¿Mhoni Vidente se equivocó sobre el embarazo de Cazzu? Esto es lo que decía sobre su relación con Christian Nodal hace apenas un mes.

En plena presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires, Cazzu -de 29 años de edad- confirmó que se encontraba embarazada de Christian Nodal -de 24 años de edad-.

Dee inmediato los nombres de Cazzu y Christian Nodal se convirtieron en tendencia y es que desde varios meses se había especulado sobre el posible embarazo de la rapera argentina.

En medio de la noticia de que Cazzu y Christian Nodal se convertirán en padres, se viralizó un video de la predicción que habría hecho Mhoni Vidente sobre la pareja.

Mhoni Vidente se ha popularizado a nivel mundial gracias a sus diferentes predicciones tanto en el mundo del espectáculo como de la política.

Sin embargo en esta ocasión se convirtió en tendencia luego de que Cazzu confirmó que se encontraba embarazada de Christian Nodal, tras poco más medio año de relación.

El nombre de Mhoni Vidente empezó a sonar luego de que comenzó a circular un video en donde hablaba sobre la relación de Cazzu y Christian Nodal.

Cabe recordar que desde el pasado mes de febrero, Cazzu y Christian Nodal se han enfrentado a rumores sobre un presunto embarazo.

En medio de todas las especulaciones, Mhoni Vidente compartió un video -publicado el pasado 4 de marzo- en donde afirmaba que Cazzu y Christian Nodal se iban a separar.

En el video Mhoni Vidente señaló que no veía a Cazzu embarazada e incluso destacó que la rapera solo ayudó a Christian Nodal para superar a Belinda, pero su relación no iba a llegar más allá.

“Cazzu no ha tomado la naranjita en la mañana y no ha ido al baño (…) definitivamente yo no la veo embarazada, no sé quiere embarazar”

Mhoni Vidente