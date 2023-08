Mhoni Vidente desenmascaró a los productores que la corrieron porque no les quiso dar “su mochada”.

Mhoni Vidente, de 45 años de edad, es reconocida por muchos como la pitonisa más famosa y acertada de México.

Es por ello que cada vez que Mhoni Vidente aparece en la televisión, sus fans se apresuran a apoyarla sintonizando el canal en el que aparece y llenándola de consultas.

Sin embargo, esto no le ha servido para quedarse de fijo en algún programa. ¿Por qué?, se preguntan muchos de sus fans, a quienes Mhoni Vidente ya les tiene una respuesta.

En un video de YouTube donde dio a conocer los horóscopos de agosto de 2023, Mhoni Vidente se sinceró sobre su difícil paso por la televisión.

Al hablar sobre Jorge Losa, el más reciente expulsado de La Casa de los Famosos México, Mhoni Vidente presumió que se mantuvo mucho tiempo en el reality por ser uno de los favoritos de la productora:

Enseguida, Mhoni Vidente expresó que a ella no le ha gustado La Casa de los Famosos México porque todas las tragedias que dicen tener sus habitantes, parecen “montadas”.

Mhoni Vidente afirmó que “la producción quedó mucho a deber, la productora se me hace muy ventajosa, tiene sus favoritos”.

¿Con qué bases dijo esto? Mhoni Vidente consideró que muchos habitantes ingresaron a La Casa de los Famosos México y se quedaron mucho tiempo ahí porque a la productora le convenía.

Fue así que Mhoni Vidnete explicó por qué nunca ha durado mucho en un programa de televisión:

“Ya les dije, todos los productores en todas las televisoras se llevan un hueso de tu contrato, del mío no, porque nunca me dejé, por eso me sacaban de todos lados, porque no me dejaba”.

Mhoni Vidente