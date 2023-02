Medio Metro ya vive como una “estrella” y se quiere poner guapo, hasta los dientes se va arreglar.

Desde que Medio Metro se volvió viral en redes sociales, su vida ha cambiado radicalmente y ahora hasta tiene un representante.

Medio Metro inició su carrera en los bailes que realizaba Sonido Pirata y sus peculiares pasos bailes lo hicieron escalar al punto de tener sus propias presentaciones.

Ahora, José Eduardo Rodríguez -nombre de Medio Metro- ya registró su apodo para que nadie lo pueda usar, sin su autorización.

Pero los radicales cambios de actitud e imagen de Medio Metro no terminan ahí, pues ahora va modificar su imagen.

Los planes de expansión de la carrera de Medio Metro apenas comienzan, pues ahora reveló que busca cambiar su imagen.

En un en vivo en Facebook, Medio Metro contó que irá con dentista porque quiere mejorar su sonrisa.

“Mañana tenemos una cita con el doctor, porque me están haciendo una retocada en la cara y próximamente también me voy arreglar los dientes, no me lo quería arreglar porque estos dientes son los del pegue”

Medio Metro