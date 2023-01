Maxine Woodside se volvió experta en buscar más enemigos y así le responde Juan Osorio a sus burlas.

Es un secreto a voces que Maxine Woodside ya no tiene una relación cordial con Ana María Alvarado, su colaboradora durante más de 30 años.

Pero esto no detendría a la conductora de 74 años de edad, pues al dar su humilde opinión sobre que Juan Osorio quería hacer la serie de Shakira, hizo enojar al productor.

Todo comenzó cuando Juan Osorio expresó que le gustaría hacer una bioserie de Shakira, para que cuente su historia con Gerard Piqué.

Pero Maxine Woodside se tomó a broma la intención de Juan Osorio, de 65 años de edad, pues aseguró que el productor no contaba con los recursos económicos para convencer a la colombiana.

Los comentarios de Maxine Woodside sí molestaron a Juan Osorio, quien le envió un contundente mensaje a la conocida como ‘Reina de la radio’.

Durante un encuentro con medios, una reportera de Radio Fórmula le hizo una pregunta a Juan Osorio y él aprovechó para reclamarle a Maxine Woodside.

“Maxine te mando un recadito, no importa que te burles de que yo voy hacer la serie de Shakira, discúlpame, yo no la voy hacer, yo dije que me encantaría, pero tiene razón, yo no tengo dinero para llegarle a Shakira, gracias Maxine”

Juan Osorio