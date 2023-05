Maryfer Centeno deja claro por qué no será parte del documental de Alexa Hoffman contra Héctor Parra; destaca una habilidad de Daniela Parra que su hermana no tiene.

El caso de Héctor Parra, de 47 años de edad, y Alexa Hoffman sigue dando mucho de qué hablar, pues aún no se le ha dictado sentencia al actor por el delito de corrupción de menores.

Mientras tanto, Alexa Hoffman trabaja en un documental donde hablará de su caso llamado: “Los 2 juicios de Alexa”.

Este documental será dirigido por Felipe Nájera, quien asegura que trabaja pro bono y aún no ha revelado la fecha de estreno, a pesar de que en abril lanzaron el primer trailer.

El documental de Alexa Hoffman podría contar con el testimonio de algunos expertos y periodistas sobre el caso de Héctor Parra.

Por el momento se sabe que Gustavo Adolfo Infante forma parte de este documental y ¿Maryfer Centeno?

La grafóloga de 33 años de edad, aclaró en su cuenta de Twitter que no formará parte del documental de Alexa Hoffman, porque nadie se lo ha ofrecido.

“Hola, yo no he aceptado aceptar estar en el documental, yo he dado mi opinión del caso y me han borrado tweets, pero los videos están en mi YouTube y en Facebook. Creo firmemente que es necesario transparentar el tema y que la parte actora ha sido muy mala comunicando y que entorpecieron muchas cosas. En cambio Daniela parra tiene un elemento que no se puede comprar encanto, carisma y gran sensibilidad”

Maryfer Centeno ha compartido videos, donde analiza el lenguaje corporal de Héctor Parra y sus hijas, así como el de Ginny Hoffman.

Explicó que ella ha tratado de ser muy transparente con sus análisis y destacó que Daniela Parra tiene encanto y carisma, así como gran sensibilidad.

Habilidades que Alexa Hoffman y sus allegados no, por lo que no han sabido encontrar empatía con los demás.

Maryfer Centeno mencionó que Felipe Nájera comentó uno de sus tuit, lo que generó especulaciones sobre su posible participación en este proyecto.

La también abogada manifestó que Felipe Nájera la contactó en WhatsApp, pero solo la saludó.

“Por otro lado es muy importante mencionar que no he hablado con Felipe Nájera. Solo lo que vieron en twitter, cuando generó suspicacia y hoy por WhatsApp solo me saludo, pero no me ha ofrecido nada, no se apuren soy de una pieza y mi opinión es la que he comentado”

Maryfer Centeno