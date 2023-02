Maryfer Centeno analizó a Irina Baeva y Gabriel Soto; su estudio detectó que algo pasó entre la pareja, pues ya no derrochan la pasión desbordada que antes emanaban.

Desde hace meses, se dice que Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron la relación amorosa que comenzaron en medio del escándalo, pues habría iniciado como producto de una infidelidad.

Tanto Gabriel Soto como Irina Baeva han insistido en asegurar que su romance sigue viento en popa, pero lo cierto es que desde la última vez que anunciaron la cancelación de su boda, los actores se ven más fríos el uno con el otro.

Irina Baeva y Gabriel Soto terminaron hace meses, pero no lo habrían hecho público por contrato

Prueba de ello es el reciente análisis de la grafóloga y especialista en lenuaje corporal Maryfer Centeno, quien examinó en un video la última aparición pública de la pareja.

En la grabación, titulada ‘No lo sé, Rick, parece falso’, Gabriel Soto e Irina Baeva se encuentran en un evento público donde según Maryfer Centeno, lucen ‘guapísimos los dos, pero preocupados más por la cámara”.

Enseguida, Maryfer Centeno destaca que a pesar de mostrarse con una ligera sonrisa, lo que Gabriel Soto e Irina Baeva comunican es mucha tensión. Ante ello, la grafóloga señaló:

Maryfer Centeno continuó, destacando que durante el evento, Gabriel Soto e Irina Baeva no tuvieron muestras de afecto, lo que si su noviazgo es real, indicaría que su relación está en una nueva etapa, no muy prometedora para su romance:

“Una teoría es que ya no quieren mostrarse públicamente, sin embargo, la realidad es que hay cosas inconscientes” que evidencian un profundo distanciamiento.

En ese sentido, Maryfer Centeno mencionó la señal más evidente de la ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva es que los cuerpos de los enamorados inconscientemente se buscan siempre, pero esto ya no sucede con los actores.

“Aquí están juntos, pero la verdad es que parecen… digo, es muy poca la información, me queda que claro las relaciones tienen altas y bajas, que no todo mundo es muy expresivo, pero aquí realmente es diferente a lo que habíamos visto de ellos…, quiero que vea como el brazo está hasta en forma de barrera, en lugar de que estén los cuerpos buscándose, la verdad es que cada uno está por su lado, no lo sé, Rick, parece falso”

Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal