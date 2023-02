Pese a las declaraciones que ha hecho en su contra, Mary Paz Banquells desea que Alfredo Adame no acabe muerto por andarse peleando en la calle.

El pasado 2 de febrero, Alfredo Adame -de 64 años de edad- se convirtió en tendencia luego de que se volvió a pelear cuando se dirigía rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México.

Alfredo Adame terminó con un golpe en la cabeza, aunque el conductor señaló que se lo había hecho con la puerta de su automóvil.

En medio de la controversia por sus más recientes peleas, Mary Paz Banquells confesó que tanto ella como sus hijos se encuentran preocupados por Alfredo Adame.

Luego de que el año pasado casi pierde la vista de uno de sus ojos tras una pelea, Alfredo Adame volvió a tener una discusión en las calles de la CDMX.

Las constantes peleas de Alfredo Adame han generado gran preocupación entre sus seguidores. Sin embargo el conductor señaló que no necesita ir a terapia para controlar sus emociones.

Mary Paz Banquells fue cuestionada sobre la reciente pelea que tuvo Alfredo Adame y reveló que desea que el padre de sus hijos no acabe muerto por andarse peleando en la calle.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, la exesposa de Alfredo Adame señaló que no quería hablar del conductor por respeto a sus hijos.

Mary Paz Banquells señaló que tanto a ella como a sus hijos les duele la situación por la que atraviesa Alfredo Adame.

Al ser cuestionada sobre porqué sus hijos no se habían comunicado con Alfredo Adame, Mary Paz Banquells recordó que ha sido el conductor quien ha hecho declaraciones fuerte contra de ellos por lo que ya no quieren ser rechazados.

Mary Paz Banquells puntualizó que aunque no se encuentren en contacto con Alfredo Adame, sus hijos se encuentran preocupados y les duele lo que le pasa a su papá.

“Pero eso no quiere decir que no estén preocupados o que no les mortifique o les duela”

Al ser cuestionada sobre la decisión de Alfredo Adame de no ir a terapia, Mary Paz Banquells destacó que esa es decisión de él ya que primero debería de reconocer que tiene un problema.

Mary Paz Banquells puntualizó que todas las personas tienen problemas, pero es de cada uno pedir ayuda para poder salir adelante.

Sobre si ha pensado que en algún momento Alfredo Adame pueda perder la vida por sus peleas, Mary Paz Banquells puntualizó que no lo ha ni pensado.

Mary Paz Banquells señaló que espera que Alfredo Adame no pierda la vida por sus peleas ya que confía que en algún momento él va a recapacitar.

“No quiero ni pensarlo, yo espero que en algún momento él recapacite y se de cuenta que no es la mejor solución. Espero que no, la verdad no estoy preparada y no quiero ni pensarlo, por mis hijos, por él, es un hombre con el que estuve casada 25 años”

Mary Paz Banquells