Marie Claire Harp hizo una transmisión desde el funeral de Julián Figueroa en la casa de Maribel Guardia, ¿sintió culpa? Esto dijo.

El pasado 10 de abril murió Julian Figueroa a los 27 años de edad, tras sufrir un infarto y fibrilación ventricular.

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, esposa del cantante, dispusieron que el servicio funerario de Julián Figueroa se realizara en la casa de la actriz.

Desde la mañana del lunes 11 de abril, familiares de Julián Figueroa acudieron a la casa de Maribel Guardia para darle el último adiós a su hijo.

José Manuel Figueroa acudió al funeral de su hermano acompañado de Marie Claire Harp, y la conductora aprovechó el acceso para hacer una transmisión en vivo.

Marie Claire Harp -de 29 años de edad- recibió varias críticas, pues aseguraron que había abusado de la confianza de la familia para hablar del funeral de Julián Figueroa.

Marie Claire Harp aseguró que no le había faltado el respeto a la familia de Julián Figueroa y que los medios habían tergiversado su intención de informar a los fans del cantante.

Ahora, Marie Claire Harp volvió a disculparse por su transmisión y aseguró que nunca buscó una exclusiva al hablar del funeral de Julián Figueroa.

“Me sentí super mal cuando vi como tergiversaron todo, ustedes saben que no fue con dolo, no fue con malicia”

La novia de José Manuel Figueroa contó que los fans de Maribel Guardia le reclamaron que haya abusado de la confianza de la actriz para hacer su en vivo.

“Los fanáticos de Maribel que se sintieron ofendidos, perdón, no fue en esa tónica, no vieron la transmisión en vivo. Yo trabajo en un programa de música regional mexicana, donde se le hizo un homenaje muy hermoso a Julián”

Marie Claire Harp pidió disculpas a los fans de Maribel Guardia que se ofendieron con su transmisión y aseguró que no lo había hecho con mala intención.

Marie Claire Harp contó que conoció a Julián Figueroa mucho antes de su relación con José Manuel Figueroa y llevaban una buena relación.

Contó que después de este escándalo, ella se queda con el abrazo que le dio a Maribel Guardia y que no tenía ningún problema con su familia.

“Yo me quedo con el abrazo enorme que me regaló Maribel, yo me quedo con estar bien con la familia de Maribel y eso me calma”

Marie Claire Harp