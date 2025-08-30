Jorge Losa- de 35 años de edad- se encuentra en medio de rumores de un nuevo romance con la conductora Marie Claire Harp.

Las especulaciones llegan luego de que Ferka elimino un video en YouTube que contiene fuerte revelaciones de Jorge Losa.

¿Jorge Losa estrena romance con Marie Claire Harp?

De acuerdo con la cuenta de X La Portada, Jorge Losa, supuestamente, estaría estrenando romance con Marie Claire Harp.- de 32 años de edad-.

¿Jorge Losa estrena romance con Marie Claire Harp? (Twitter @LaPortadaAI1 / Twitter @LaPortadaAI1)

Un video borrado de Ferka del podcast Dopamina2 en YouTube pone en evidencia que Jorge Losa mantenía un coqueteo con una mujer.

Ferka y Jorge Losa eran los conductores del podcast Dopamina2 en Youtube, y durante un episodio jugaron a verdades incomodas.

Durante la dinámica, Ferka le preguntó a Jorge Losa si existía alguna mujer que “le coquetea” de la que ella no supiera.

"Te quedarás con la duda” fue como Jorge Losa reacciono a la pregunta de Ferka, lo que desato gran sorpresa a la conductora.

Jorge Losa también menciono la vez que Ferka se beso con una mujer con la que trabajaron juntos en un proyecto.

Y aunque el modelo no mencionó nombres, se especula que Marie Claire Harp fue la involucrada.

Ferka no negó la inesperada revelación de Jorge Losa, y hasta lo amenazo si era la mujer que le coqueteaba.

“Ya me encanijé, si esa persona es la que te está ligando y no me quieres decir” dijo Ferka.

Por último, la gota que derramo el vaso fue cuando Jorge Losa se negó a mostrar sus mensajes en Instagram a Ferka.

➖ RAZÓN DEL ROMPIMIENTO DE FERKA Y ALBACETE ➖ ¿Marie Claire involucrada? FERKA YA BAJO EL VIDEO 😱



Hace unas semanas, en un video de “preguntas incómodas”, JORGE LOSA se negó a mostrar sus DMs de Instagram y dejó ver que una mujer lo estaba seduciendo 😳



🔥 Además, FERKA… pic.twitter.com/gVjd4nplJB — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 29, 2025

Jorge Losa reacciona a la ruptura con Ferka

Jorge Losa recurrió a sus redes sociales para confirmar su ruptura con Ferka, a dos años de relación.

El modelo, pidió a sus seguidores “no engancharse” con el tema, mismo que no abordara las razones de su ruptura.

“No se enganchen, no se claven, nosotros no estamos peleados. A veces yo sé que la historia no tiene el final que ustedes quisieran”, compartió el actor.

Jorge Losa solicitó no tener enfrentamientos en redes sociales “No se compren pelitos”.

Además, expresó que su separación de Ferka se dio en buenos términos y le agradeció los momentos compartidos.

Por el momento, Jorge Losa no ha reaccionado a los rumores de romance con Marie Claire Harp.