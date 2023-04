Julián siempre defendió a José Manuel Figueroa (47 años) y le di la bienvenida a su casa, dijo Maribel Guardia (63 años) al hablar sobre la llegada del cantante al funeral de su hermano.

Maribel Guardia reveló que la muerte de su único hijo, debido a un infarto al miocardio, le causó tal conmoción que no se comunicó con nadie para que la acompañara en tan difícil situación.

Sin embargo, dijo, la familia de Julián Figueroa llegó de forma espontánea hasta la casa del joven, confirmando que su hijo siempre unió a la familia de Joan Sebastian.

“Yo no le avisé a nadie, yo estaba tan en shock que no le hablé ni a mi mamá, me sorprendió muchísimo que se apareciera tanta gente, llegó toda la familia Figueroa, sus tíos, sus hermanas están también… vino la viuda de Joan, que la quiero muchísimo”

Maribel Guardia