Mariana Robles -de 47 años de edad- demandó a la familia de Nicandro Díaz y señala a los hijos del productor y ex esposa de amenazarla.

La sorpresiva muerte de Nicandro Díaz generó tristeza en el medio y también generó sospechas contra su novia, Mariana Robles.

Ahora, Mariana Robles procedió legalmente contra la familia de Nicandro Díaz y ella revela la razón.

Días después de la muerte de Nicandro Díaz, trascendió que sus hijos exigían una investigación para saber exactamente cómo ocurrió el accidente que le arrebató la vida.

También se mencionó que las autoridades tenían como sospechosa a Mariana Robles, pero esto nunca fue confirmado.

Ahora, Mariana Robles acudió a la Fiscalía de la CDMX para denunciar que ha recibido amenazas por parte de los hijos y ex esposa de Nicandro Díaz.

“Se tomaron las medidas y ya me siento apoyada por la ley. No me repongo de una cosa y llega otra (…) Todo por mi hija, mi hija es menor de edad y no se vale que se metan con ella”

Mariana Robles