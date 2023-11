Luis Miguel recibe segunda notificación de la Fiscalía por demanda de Aracely Arámbula; no se habría presentado a la primera audiencia.

El 14 de noviembre fue el primer concierto de Luis Miguel en México y al día siguiente se tenía que presentar a la Fiscalía de la CDMX.

Se rumoró que Luis Miguel sí se había presentado a la cita con la Fiscalía y había accedido al recinto por una puerta exclusiva de la fiscal Ernestina Godoy

Pero el cantante ni si quiera se habría parado en la Fiscalía, pues lo acaban de notificar por segunda vez.

La Fiscalía citó por segunda vez a Luis Miguel y ya no hay pretexto

Se sospecha que los abogados de Luis Miguel enviaron un justificante, para que el cantante no se presentara a su cita con la Fiscalía.

Es por eso que la Fiscalía lo volvió a citar, pero ahora el miércoles 22 de noviembre.

Según un documento presentado por De Primera Mano, Luis Miguel debe acudir a calidad de imputado por la demanda de Aracely Arámbula.

Luis Miguel (Agencia México)

Luis Miguel -de 53 años de edad- no ha pagado la pensión alimenticia de sus hijos con Aracely Arámbula, desde hace 48 meses.

El cantante tendría tres oportunidades para no acudir a los citatorios de la Fiscalía, por lo que no se descarta que sus abogados presenten otro justificante para que no acuda.

Aracely Arámbula (Instagram/@aracelyarámbula)

Luis Miguel habría argumentado sus compromisos laborales para no acudir a la Fiscalía

El cantante fue citado por primera vez a la Fiscalía el 15 de noviembre, pero sus abogados argumentaron que no podría asistir por sus compromisos de trabajo.

Luis Miguel se deberá presentar el miércoles 22 de noviembre y ya no tendría pretextos, pues su concierto en la CDMX.

Sin embargo, no se descarta que quiera evadir una vez más la cita y sus abogados busquen otro justificante.

Luis Miguel y Aracely Arámbula (especial)

El 28 de noviembre es el último concierto de Luis Miguel en la CDMX, por lo que tiene de sobra para responder a los citatorios de la Fiscalía.

Por otro lado, Aracely Arámbula -de 48 años de edad- está harta de las mentiras y de quienes aseguran que Luis Miguel sí es un buen padre.

La actriz reveló al programa español “Fiesta”, que Luis Miguel sólo busca limpiar su imagen y que no le notificaron que había pagado 25 millones de pesos.

Aracely Arámbula también contó que Luis Miguel le prohibió hablar de su pleito legal con los medios, pero ella es libre de decir lo que cree conveniente.