Luis Miguel no tiene feliz a Daniel Bisogno. El conductor de ‘Ventaneando’ cree que su concierto será chafa; pero aún así, bien que quiere ir.

Desde que inició la venta de boletos para el Luis Miguel Tour 2023 en México, no se habla de otra cosa que no sea el intérprete de ‘La Incondicional’.

Y es que, pese a sus escándalos por ser un padre ausente e incumplido, su nuevo romance con Paloma Cuevas e incluso las quejas por sus shows pasados, parece que todo el mundo quiere boletos para el Luis Miguel Tour 2023.

Luis Miguel (Agencia México)

Daniel Bisogno sobre los últimos conciertos de Luis Miguel: “no tiene madre”

Todos, incluso Daniel Bisogno, quien ha sido uno de los principales críticos de Luis Miguel durante los últimos años.

Es por eso que ahora no temió decir en el programa más reciente de ‘Ventaneando’, “ya me tiene harto Luis Miguel a mí... y todavía no empieza ni uno [de sus conciertos]”.

Su compañera Linet Puente pareció compartir la opinión de Daniel Bisogno, diciéndose impactada por la reacción del público mexicano al Luis Miguel Tour 2023 pese a lo mal que se ha comportado el cantante en el pasado:

“Luis Miguel no se mueve, no se comunica, no dice nada... sólo sale con conciertos después de años de no hacer nada”, destacó la conductora de ‘Ventaneando’.

En tanto, Daniel Bisogno recordó que en los últimos conciertos que presenció, Luis Miguel ni siquiera pareció mostrarse interesado en ofrecer un show de calidad a sus fans.

“Además, luego unos conciertos, que yo de los últimos que fui me tocó verlo con seis músicos y los coros grabados, no tiene madre”. Daniel Bisogno

Luis Miguel, Daniel Bisogno (Especial)

Daniel Bisogno dice que ni loco comprará un boleto para el Luis Miguel Tour 2023, pero ruega que le regalen uno

Rosario Murrieta, jefa de información de ‘Ventaneando’, detalló cuáles son las cosas que más decepcionaron a los fans de ‘El Sol de México’ en sus últimas presentaciones:

“Es muy molesto para el público, también, que entre canción y canción se van a negros, apagan luces y tal, hacen una gran pausa y luego sigue Luis Miguel, entonces eso le rompe la narrativa, el ritmo, el ambiente” Rosario Murrieta

La periodista continuó su crítica, señalando que en los conciertos de Luis Miguel, “la gente quiere como una [canción] tras otra y a lo mejor un poquito de discurso, que él conecte, pero es una canción y se apaga”, lamentó.

Ante ello, Daniel Bisogno se mostró decepcionado de que Luis Miguel no haga el intento por evolucionar, pese a tener un talento más que comprobado.

“Es increíble que después de tantos años de ser el artista más importante que tenemos en este país, todavía sus espectáculos sean de tan baja calidad”, lamentó Daniel Bisogno, para luego decir:

“Es que vocalmente es enorme, el mejor… la voz que tiene Luis Miguel es incomparable, los agudos que alcanza, la voz que tiene Luis Miguel, pero también quieres ver un poco de espectáculo, no nada más quieres verlo ahí parado como cantante de cafetín” Daniel Bisogno

Ante ello, Daniel Bisogno dijo que no está dispuesto a pagar un sólo peso por ver a Luis Miguel, sin embargo, le rogó a su jefe, Ricardo Salinas Pliego, que le regale una de las cien entradas que regalará vía redes sociales.