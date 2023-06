Luis Miguel le debe un dineral a Aracely Arámbula y ahora un ex empleado lo tacha de deudor laboral.

La emoción por el regreso de Luis Miguel a los escenarios se ha visto eclipsada por dos asuntos legales que lo pondrían en aprietos cuando vuelva a México.

Uno es la demanda que interpuso en su contra Aracely Arámbula, madre de sus dos hijos, por incumplir con el pago de la pensión alimenticia de los menores desde 2019.

El otro, que acaba de salir a la luz, es la demanda que desde hace 10 años interpuso en su contra Javier Guatemala Francisco.

Un exempleado que le exige a Luis Miguel el pago de sueldos caídos.

En entrevista con Ventaneando, Javier Guatemala contó que conoció a Luis Miguel cuando era chofer del arquitecto que construyó su casa de Acapulco.

El desenvolvimiento de Javier Guatemala parece haber impresionado a Luis Miguel, pues él mismo le ofreció trabajar con él en la década de los 90.

El demandante dijo que a partir de ese momento fungió como administrador de la casa de Luis Miguel ubicada en Playa guitarrón, en Acapulco.

Con el paso del tiempo, Javier Guatemala dijo que su relación con Luis Miguel fue estrechándose al grado que se convirtió en una especie de asistente personal.

En 2012, Luis Miguel decidió mudarse de Acapulco, por lo que todo su personal fue despedido; incluido Javier Guatemala.

Quien sólo fue reconocido como jardinero y lavacoches , lo que habría afectado su liquidación.

Ante ello, Javier Guatemala demandó a Luis Miguel ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Acapulco por despido injustificado.

Tras supuestamente haber trabajado para Luis Miguel por 24 años.

Según cálculos de Ventaneando, la deuda de Luis Miguel con Javier Guatemala por sueldos caídos ascendería a 11 millones de pesos.

Ante ello, Javier Guatemala le envió un reto a Luis Miguel, asegurándole que si él le gana, desiste de la demanda inediatamente:

“Sí le quiero mandar el mensaje y al mismo tiempo lo reto de que si puede que me marque directo, y que me compruebe directamente, de viva voz él, que yo era jardinero o lavador de carros. Si me comprueba él directamente eso yo soy capaz de desistirme de la demanda y lo dejo libre”.

Javier Guatemala