Luis de Llano habla por primera vez del caso Sasha Sokol tras la demanda en su contra por daño moral en una entrevista con Pati Chapoy, donde insiste en que ya cumplió con varios puntos de la sentencia que se le otorgó.

El productor inició la entrevista mencionando que no puede dar detalles de la “relación” que mantuvo con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39 años, por disposiciones judiciales.

Pati Chapoy cuestionó a Luis de Llano sobre qué le diría a Sasha Sokol y él respondió: “Lo único que pediría es que diga la verdad”.

Luis de Llano da su versión del caso de Sasha Sokol ante Pati Chapoy

Tras más de cuatro años de no aperecer ante una cámara, Luis de Llano concedió una entrevista a Pati Chapoy para hablar de la demanda que interpuso Sasha Sokol en 2022.

En dos ocasiones, Luis de Llano mencionó que no hablará de la relación que mantuvo con Sasha Sokol cuano era menor de edad.

No podemos hablar de eso, no porque es de los 14 a los 16, esa es la restricción. Hay una verdad jurídica que aceptó Luis, que está cumpliendo, como ya les dijimos los resolutivos

Luis de Llano no se va a disculpar con Sasha Sokol (Especial )

Luis de Llano asegura que ha cumplido con cuatro de las obligaciones establecidad en su sentencia:

Se retiró el video de su entrevista con Yordi Rosado donde revictimizó a Sasha Sokol

No revelar información de la “relación” que tuvo con Sasha Sokol entre 1984 y 1986

Informar sobre la resolución del caso detalladamente a través de un video

Discula pública a Sasha Sokol, la cual fue rechazada por las autoridades

El productor debe tomar un curso de concietización sobre violencia de género y lo tomó en línea, pero le indicaron que debe ser presencial para acreditar su participación.

Luis de Llano y su abogado, Víctor Juárez, insisten en que ya cumplieron con la disculpa pública, porque hablar de la relción con una menor de edad sería incriminarlo.

La razón es muy sencilla, porque desde el principio esta es una persecución para pasar de un juicio civil a un juicio penal, porque el texto conlleva la intención de pasar a Luis al ámbito penal, y eso se llama fraude a la ley, está tipificado Víctor Juárez, abogado de Luis de Llano

En pocas palabras, Luis de Llano no está dispuesto a dar otra disculpa pública a Sasha Sokol y su defensa legal asegura que está amparado ante la posibilidad de ser arrestado por otras 36 horas.

Luis de Llano asegura que no tiene dinero para indemnizar a Luis de Llano

Pati Chapoy preguntó a Luis de Llano sobre si ya había pagado la indemnización a Sasha Sokol, lo cual no ha ocurrido.

Luis de Llano mencionó que está esperando la resolución final sobre este punto, ya que considera que el monto es excesivo, pero no reveló la cifra.

El octavo tiene que ver con indemnización que para mí es astronómica y completamente desproporcionada Luis de Llano

El productor asegura que no tiene la capacidad económica para cumplir con el pago solictado por su sentencia a Sasha Sokol, pues solo vive de su pensión y de las ayudas sociales.

No, no puede ser. Yo me jubilé de Televisa en el año 2016. Desafortunadamente debido al linchamiento mediático del que he sido de alguna forma víctima, no me gusta decir víctima ni victimario, pues no he tenido el trabajo que tenía yo antes Luis de Llano