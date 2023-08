Luis Ángel ‘El Flaco’ recibió mensaje de Maribel Guardia porque entiende su dolor; la hija del cantante murió ahogada en Mazatlán.

El pasado 14 de agosto murió María Fernanda -de 21 años de edad- hija adoptiva del cantante Luis Ángel ‘El Flaco’, de 39 años de edad.

La joven se encontraba en Playa Cerritos, Mazatlán, y cuando entró al mar con sus amigas y lamentablemente se ahogó.

El cantante se mostró muy triste por la muerte de su hija, pues ya había mencionado anteriormente que lo que más temía era la muerte de un ser querido.

Luis Ángel ‘El Flaco’ dejó de lado su tristeza por un momento y se presentó el viernes 18 de agosto en Poterville, California.

En medio del show recordó a su hija María Fernanda y le dedicó una palabras.

“Yo siempre había escuchado esta frase: ‘El show debe de continuar’, pero no la entendía porque no me había pasado nada tan cabro...como lo que me acaba de pasar”

Luis Ángel 'El Flaco'