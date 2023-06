¿Lucía Miranda mintió? La viuda de Hugo López, ex manager de Luis Miguel, dijo que el cantante sí veía a sus hijos, pero ahora apoya a Aracely Arámbula, madre de los menores.

Hace unos días, Lucía Miranda dijo al programa ‘De Primera Mano’ que contrario a lo que se pensaba, Luis Miguel sí convive con sus hijos Miguel, de 16 años; y Daniel, de 14.

Estas declaraciones provocaron el enojo de Aracely Arámbula (48 años), quien tiene demandado a Luis Miguel (53 años) por incumplir con la pensión alimenticia de los niños.

“¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir! Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad”, respondió Aracely Arámbula en redes sociales, desmintiendo lo dicho por Lucía Miranda.

Lucía Miranda, amiga de Luis Miguel. (YouTube/ Imagen Entretenimiento / Tomada de video)

Lucía Miranda responde a Aracely Arámbula: “Ella sabrá su verdad”

En una reciente entrevista con ‘Venga la Alegría’, Lucía Miranda puntualizó que sus declaraciones sobre Luis Miguel y sus hijos no fueron afirmaciones:

“Me hicieron una pregunta y dije que tenía entendido que él veía a sus hijos, pero que no lo podía aseverar ni decirlo”

Lucía Miranda prefirió tomar distancia de los asuntos íntimos de Luis Miguel y validar las afirmaciones de Aracely Arámbula:

“Yo jamás me metí en ningún tema íntimo de Luis Miguel, de pareja, no quiero herir susceptibilidades, ella sabrá su verdad”.

Aracely Arámbula habla por primera vez sobre la relación de sus hijos con Luis Miguel (Especial / Especial)

Lucía Miranda afirma que Luis Miguel y Paloma Cuevas hacen una “linda pareja”

Incluso, Lucía Miranda pareció disculparse con Aracely Arámbula y expresarle sus mejores deseos.

“Yo no tengo que decirle nada a Aracely, yo creo que si en definitiva no fue una cosa… yo no tomo las cosas personal, Aracely es una linda mujer, que tienen unos hijos maravillosos y yo le deseo lo mejor”

En otro tema, Lucía Miranda, quien en el pasado fue muy cercana a Luis Miguel por su relación con Hugo López, habló sobre la supuesta nueva novia del cantante, Paloma Cuevas.

Luis Miguel y Paloma Cuevas (Especial)

Así, confesó que no tiene el gusto de conocerla en persona, pero que le desea lo mejor tanto a ella como a Luis Miguel.

Asimismo, Lucía Miranda se dijo muy emocionada por el próximo regreso de Luis Miguel a los escenarios con su gira internacional que prácticamente ha registrado sold out en todas las fechas agendadas.

“No tengo el gusto de conocer a Paloma, me parece una linda pareja y bueno y acá en Argentina estamos todos felices esperando que sea agosto para recibirlo” en concierto.