Pese a que Andrés García en distintas ocasiones declaró que se debía recordar lo bueno y hacer a un lado lo malo de las relaciones, sentía enojo y rencor por sus hijos.

Andrés García, quien murió a los 81 años de edad el pasado martes 4 de abril, estaba enojado con su descendencia porque éstos nunca vieron por él y siempre lo buscaban por interés, según su perspectiva.

Palabras que se reforzaron cuando se destapó que Leonardo García, de actualmente 50 años de edad, prefirió ver por la salud de su gato antes que ir a visitar a Andrés García.

En noviembre de 2022, luego de que Andrés García tuviera una crisis de salud, Leonardo García aseguró que no había podido ver a su padre por su esposa Margarita Portillo, de casi 60 años de edad.

Asimismo la acusó de manipular a su padre, de no cuidarlo y dejó entrever que ésta se encontraba a su lado por posible interés económico.

Por supuesto, esto no gustó a Margarita Portillo, quien a modo de respuesta acusó a Leonardo García de preferir a su gato antes que a su padre.

“Para mí fue una gran sorpresa leer su comunicado porque él nunca me llamó ni me escribió, ni siquiera ha venido a ver a Andrés”, dijo para posteriormente revelar la razón.

“Su tía Rosita me había dicho que él venía el jueves pasado, luego que no, cambió la fecha. Esperaba que se comunicara conmigo pero tampoco lo hizo. Luego supe que su mamá dijo que no podía venir porque su gato tenía un tumor y estaba muriéndose”

Margarita Portillo