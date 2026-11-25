Laura Zapata de 74 años de edad, se quejó de la “justicia de nuestro país”, luego de que la enfermera que maltrató a Eva Mange metiera un recurso para evitar la cárcel.

Sin embargo, la actriz anteló que apelará la decisión que unos magistrados tuvieron sobre la sentencia de un juez a 4 años de cárcel para la enfermera.

Laura Zapata indignada porque enfermera de Eva Mange podría evitar la cárcel

En junio de 2026, un juez sentenció a 4 años de cárcel a la enfermera Jessica de Jesús Martínez por negligencia contra la fallecida Eva Mange, abuela de Laura Zapata.

Eva Mange y Laura Zapata. (@laura.g.zapatamiranda)

Sin embargo, la actriz compartió a la prensa que fue notificada de que la enfermera apeló y unos magistrados dieron resolución para que viviera los 4 años de sentencia en libertad condicional.

Ante ello, Laura Zapata se mostró indignada y reclamando el tipo de justicia existente en México cuando “una delincuente, estando fichada” se inconforma y se la hace caso.

La actriz también recordó que el juez que dictó la sentencia contra la enfermera de Eva Mange, argumentó que no tenía “ningún derecho a nada”, de modo que se opone rotundamente a la decisión de los magistrados.

“El juez ordenó prisión [para la enfermera] sin ninguna canonjía, sin ningún derecho a nada y por qué sobre la orden de un juez, sobre el dictamen de un juez, unos magistrados deciden que se van a pasar la orden del juez por el trasero” Laura Zapata, actriz.

Laura Zapata apelará la resolución para que la enfermera de Eva Mange vaya a la cárcel

La actriz Laura Zapata confirmó que envió un manifiesto a los magistrados, en donde explica su molestia por la nueva apelación a la enfermera de Eva Mange.

Lo que la villana de telenovelas busca es que Jessica de Jesús Martínez esté los 4 años de sentencia en la cárcel y que el magistrado explique “en qué se basan” para “no hacer caso” a lo que dictó el juez.