Ahora que es más visible la violencia que se vive en México, Las Perdidas están inquietas, pero sobre todo nerviosas pues no saben si regresaran con bien a casa.

Aunque no se han manifestado sobre la oleada de incidentes violentos en Culiacán, Las perdidas están afectadas por tales hechos al punto que por un momento creyeron estar en medio de una balacera.

Verás, Wendy Guevara de 29 años, Paolita Suárez de 30 años y Kimberly ‘La más preciosa’ de 32 años, de Las Perdidas, se encontraban transmitiendo un en vivo junto adentro de su vehículo cuando de pronto escucharon algo extraño.

“Uy, ¿verdad que sí son balazos?”, dijo Wendy Guevara a la par que colocaba una de sus manos sobre su pecho, por lo que uno de sus acompañantes le confirmó su suposición.

“Ira hasta sudé”, agregó La perdida; sin embargo, más tarde ésta descubrió que los ruidos provenían del escape de una motocicleta...

Las Perdidas desatan burlas por mal pensadas

Por supuesto, las burlas no se hicieron esperar: “Se te subieron los huevos a la garganta, me dio risa, pero la verdad cada que escuchamos un sonido así pensamos cada cosa…”, “Son balazos, ah no, es el mofle”, “Qué miedo y risa a la vez”,

“Jajaja Kimberly persignándose”, “Se ve que andan bien alteradas”, “Yo solo vine a escuchar los supuestos balazos”, “Todo por dormir mal”, se lee entre comentarios.

Las perdidas abrirán Only Fans

Por otro lado, Las Perdidas se encuentran entusiasmadas con las sorpresas que llegarán a lo largo de este 2023, el cual ya decretaron será muchísimo mejor.

Y es que están planeando abrir su cuenta de Only Fans, plataforma que en los últimos años ha ganado popularidad pues gracias a ella muchas personas facturan.

Aunque no dieron a conocer cuándo estará listo su Only Fans, durante su paso por Pinky Promise dieron a entender que no decepcionaran a sus seguidores debido a que estarán realizándose uno que otro arreglito estético.

Por lo que será cuestión de tiempo para descubrir lo que ofrecerán Las Perdidas.