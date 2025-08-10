Christian Nodal -de 26 años de edad- y Ángela Aguilar sorprenden a sus seguidores al hacer un trend de TikTok donde revelan intimidades de su matrimonio.
A un año de su boda, Christian Nodal y Ángela Aguilar -de 21 años de edad- dejaron ver un poco más de su relación, luego de todas las críticas que han recibido en las redes sociales.
Estas fueron las intimidades que revelaron Christian Nodal y Ángela Aguilar sobre su matrimonio
Pese a los constantes ataques que han recibido por su relación, Christian Nodal y Ángela Aguilar se dejaron ver muy enamorados celebrando su primer aniversario de bodas.
Christian Nodal y Ángela Aguilar decidieron compartir con sus seguidores un poco de sus intimidades al sumarse al trend de esposos.
A través de TikTok, Christian Nodal y Ángela Aguilar mostraron su complicidad al responder una serie de preguntas sobre su matrimonio.
Entre las intimidades que revelaron Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran:
- Christian Nodal deja tirada la ropa en el baño
- Es a Christian Nodal al que siempre se le hace tarde
- Ángela Aguilar es la que lleva las finanzas del hogar
- Además, es Ángela Aguilar la que suele llorar más
- Christian Nodal dio el primer beso
- Ángela Aguilar también resuelve mejor los problemas
- Christian Nodal es más gracioso
- Es Ángela Aguilar la que se despierta más temprano
- Ángela Aguilar cocina mejor
- Christian Nodal dijo te amo primero
Christian Nodal y Ángela Aguilar no logran ponerse de acuerdo en estas situaciones
A lo largo del video, Christian Nodal y Ángela Aguilar se dejan ver sonrientes y muy enamorados.
Sin embargo, hubo algunas preguntas en las que no se pusieron de acuerdo Christian Nodal y Ángela Aguilar.
Entre las preguntas que no respondieron igual se encuentran:
- Christian Nodal y Ángela Aguilar se señalaron a ellos mismos al ser cuestionados sobre quién pierde las llaves del hogar siempre
- Cada uno también levantó la mano al escuchar la pregunta sobre quién era más cariñoso
- Christian Nodal señaló a Ángela Aguilar y ella a él al ser cuestionados sobre quién se olvida de las fechas importantes
- Christian Nodal y Ángela Aguilar se señalaron a ellos mismos al escuchar la pregunta sobre quién es el primero que pide perdón tras una pelea
- Ambos levantaron la mano sobre los cuestionamientos de quién era más romántico y paciente
De esta manera Christian Nodal y Ángela Aguilar mostraron cómo llevan su relación a un año de casados.