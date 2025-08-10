Christian Nodal -de 26 años de edad- y Ángela Aguilar sorprenden a sus seguidores al hacer un trend de TikTok donde revelan intimidades de su matrimonio.

A un año de su boda, Christian Nodal y Ángela Aguilar -de 21 años de edad- dejaron ver un poco más de su relación, luego de todas las críticas que han recibido en las redes sociales.

Estas fueron las intimidades que revelaron Christian Nodal y Ángela Aguilar sobre su matrimonio

Pese a los constantes ataques que han recibido por su relación, Christian Nodal y Ángela Aguilar se dejaron ver muy enamorados celebrando su primer aniversario de bodas.

Christian Nodal y Ángela Aguilar (TikTok)

Christian Nodal y Ángela Aguilar decidieron compartir con sus seguidores un poco de sus intimidades al sumarse al trend de esposos.

A través de TikTok, Christian Nodal y Ángela Aguilar mostraron su complicidad al responder una serie de preguntas sobre su matrimonio.

Entre las intimidades que revelaron Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran:

Christian Nodal deja tirada la ropa en el baño

Es a Christian Nodal al que siempre se le hace tarde

Ángela Aguilar es la que lleva las finanzas del hogar

Además, es Ángela Aguilar la que suele llorar más

Christian Nodal dio el primer beso

Ángela Aguilar también resuelve mejor los problemas

Christian Nodal es más gracioso

Es Ángela Aguilar la que se despierta más temprano

Ángela Aguilar cocina mejor

Christian Nodal dijo te amo primero

Christian Nodal y Ángela Aguilar no logran ponerse de acuerdo en estas situaciones

A lo largo del video, Christian Nodal y Ángela Aguilar se dejan ver sonrientes y muy enamorados.

Sin embargo, hubo algunas preguntas en las que no se pusieron de acuerdo Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Entre las preguntas que no respondieron igual se encuentran:

Christian Nodal y Ángela Aguilar se señalaron a ellos mismos al ser cuestionados sobre quién pierde las llaves del hogar siempre

Cada uno también levantó la mano al escuchar la pregunta sobre quién era más cariñoso

Christian Nodal señaló a Ángela Aguilar y ella a él al ser cuestionados sobre quién se olvida de las fechas importantes

Christian Nodal y Ángela Aguilar se señalaron a ellos mismos al escuchar la pregunta sobre quién es el primero que pide perdón tras una pelea

Ambos levantaron la mano sobre los cuestionamientos de quién era más romántico y paciente

De esta manera Christian Nodal y Ángela Aguilar mostraron cómo llevan su relación a un año de casados.