Christian Nodal -de 26 años de edad- y Ángela Aguilar sorprenden a sus seguidores al hacer un trend de TikTok donde revelan intimidades de su matrimonio.

A un año de su boda, Christian Nodal y Ángela Aguilar -de 21 años de edad- dejaron ver un poco más de su relación, luego de todas las críticas que han recibido en las redes sociales.

Estas fueron las intimidades que revelaron Christian Nodal y Ángela Aguilar sobre su matrimonio

Pese a los constantes ataques que han recibido por su relación, Christian Nodal y Ángela Aguilar se dejaron ver muy enamorados celebrando su primer aniversario de bodas.

Christian Nodal y Ángela Aguilar
Christian Nodal y Ángela Aguilar (TikTok)

Christian Nodal y Ángela Aguilar decidieron compartir con sus seguidores un poco de sus intimidades al sumarse al trend de esposos.

A través de TikTok, Christian Nodal y Ángela Aguilar mostraron su complicidad al responder una serie de preguntas sobre su matrimonio.

Entre las intimidades que revelaron Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran:

  • Christian Nodal deja tirada la ropa en el baño
  • Es a Christian Nodal al que siempre se le hace tarde
  • Ángela Aguilar es la que lleva las finanzas del hogar
  • Además, es Ángela Aguilar la que suele llorar más
  • Christian Nodal dio el primer beso
  • Ángela Aguilar también resuelve mejor los problemas
  • Christian Nodal es más gracioso
  • Es Ángela Aguilar la que se despierta más temprano
  • Ángela Aguilar cocina mejor
  • Christian Nodal dijo te amo primero

Christian Nodal y Ángela Aguilar no logran ponerse de acuerdo en estas situaciones

A lo largo del video, Christian Nodal y Ángela Aguilar se dejan ver sonrientes y muy enamorados.

Sin embargo, hubo algunas preguntas en las que no se pusieron de acuerdo Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Entre las preguntas que no respondieron igual se encuentran:

  • Christian Nodal y Ángela Aguilar se señalaron a ellos mismos al ser cuestionados sobre quién pierde las llaves del hogar siempre
  • Cada uno también levantó la mano al escuchar la pregunta sobre quién era más cariñoso
  • Christian Nodal señaló a Ángela Aguilar y ella a él al ser cuestionados sobre quién se olvida de las fechas importantes
  • Christian Nodal y Ángela Aguilar se señalaron a ellos mismos al escuchar la pregunta sobre quién es el primero que pide perdón tras una pelea
  • Ambos levantaron la mano sobre los cuestionamientos de quién era más romántico y paciente

De esta manera Christian Nodal y Ángela Aguilar mostraron cómo llevan su relación a un año de casados.

Christian Nodal y Ángela Aguilar responde el tag de los esposos en TikTok
Christian Nodal y Ángela Aguilar responde el tag de los esposos en TikTok (TikTok )