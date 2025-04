¿Lalo Salazar se lanzará de cantante? En un encuentro con periodistas, Laura Flores dio nuevos detalles de su relación con el periodista.

Una de las cosas que Laura Flores aclaró desde el principio fue que ella no es la culpable de que Lalo Salazar haya puesto fin a su matrimonio de más de 20 años.

Laura Flores también reveló si a dos meses de noviazgo, ya piensa en hacer oficial su relación y qué hay de cierto con que los hijos de Lalo Salazar están en contra de su relación.

Laura Flores y Lalo Salazar (Instagram/@laurafloresmx)

Laura Flores reitera que ella no fue responsable del divorcio de Lalo Salazar

En declaraciones recogidas por el canal de YouTube ‘Qué buen chisme’, Laura Flores, de 61 años de edad, negó rotundamente que ella haya sido la responsable de que Lalo Salazar se haya divorciado.

De hecho, dijo, aunque se conocen desde hace años, su relación nunca fue muy cercana.

Fue por ello que, en febrero pasado, cuando notó que él estaba coqueteándole, una de las cosas que hizo primero fue asegurarse de que no tenía compromisos.

Fue así que durante una comida con miembros del noticiero ‘Despierta’, le preguntó, “¿qué no tú estabas casado?“.

La respuesta la dejó feliz, pues Lalo Salazar, de 60 años de edad, le reveló que tenía 3 años divorciado, un año menos de lo que ella tiene sin pareja.

“Yo no lo descasé, no empiecen, no empiecen“, aseguró. Asimismo, Laura Flores negó que los hijos de Lalo Salazar estén muy enojados con su relación, como se rumoraba.

Laura Flores y Lalo Salazar (Instagram laurafloresmx / Instagram laurafloresmx)

Laura flores deja abierta la puerta a dar oto paso en su relación con Lalo Salazar... cuando sus hijos “dejen el nido”

Aunque no quiso hablar mucho sobre la familia de Lalo Salazar, Laura Flores aseguró que ya conoce a los hijos del periodista, a quienes calificó como encantadores, y hasta dijo que ya se fueron a comer con ellos.

¿Esto significa que ya están pensando en casarse? Laura Flores aseguró que respetará la promesa que hace años le hizo a uno de sus hijos.

Este le pidió que no volviera a meter a otro hombre

a su casa, tras el último divorcio de la actriz y cantante.

Laura Flores aseguró que piensa respetar esa promesa, aunque puntualizó que sus hijos están “a punto de dejar el nido”, lo que podría hacerle cambiar de idea sobre el tipo de relación que tiene con Lalo Salazar.