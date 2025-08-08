Alicia Villarreal -de 53 años- confirmó que el miércoles 6 de agosto se divorció oficialmente de Cruz Martínez, luego de 22 años de matrimonio.

Ante este nuevo panorama, muchos se preguntaban cuál sería la reacción de Melenie Carmona, hija mayor de Alicia Villarreal, quien ha mantenido una ceercana relación coon Cruz Martínez.

La joven de 26 años evitó manifestarse sobre el asunto mientras el proceso legal avanzaba, pero su silencio parece haber finalizado ahora que el divorcio se ha concretado.

Tras divorcio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez, Melenie Carmona utiliza la inteligencia emocional para enfrentar la situación

Melenie Carmona compartió una imagen en Instagram que parece decirlo todo, con indirectas y mucha introspección.

La hija mayor de Alicia Villarreal publicó en sus historias una imagen proveniente de la cuenta @espirituspositivos.

En ella aparecen varias frases divididas en dos bloques: lo que está fuera de su control y lo que sí puede manejar.

Entre lo que Melenie Carmona califica como lejos de su control están las decisiones ajenas, las emociones de otros y lo que dicen de ella.

En el bloque de las cosas que sí puede controlar, la hija de Alicia Villarreal destaca su actitud, sus límites y su energía.

Con este post, Melenie Carmona parece decirle al mundo que en lugar de engancharse con los problemas de pareja de su mamá, prefiere enfocarse en su bienestar emocional y en lo que sí puede cambiar.

“Lo mejor ya te pasó”: ¿Melenie Carmona lanzó indirecta para Cruz Martínez?

En otra historia, Melenie aparece cantando “Baby nueva” de Bad Bunny. La letra dice:

“Que si a ti te va bien, a mí me va mejor

Me la paso bebiendo hasta que salga el Sol

Yo te deseo el bien, te deseo lo mejor

Y lo mejor ya te pasó, ey”

¿Indirecta para Cruz Martínez? ¿Apoyo a su mamá? Como en otras de sus publicaciones, Melenie Carmona evitó precisarlo.

Los problemas legales entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez no terminan con su divorcio.

La cantante aún espera que las autoridades de Nuevo León repongan la audiencia para la imputación de cargos contra Cruz Martínez, luego de que ella lo denunciara por violencia familiar en su contra.