La muerte de Salvador Salazar Chávez, el papá de Toñita de 45 años de edad, está siendo investigada como homicidio porque ella misma ve inconsistencias en la versión que dio su pareja.

Desde que se dio a conocer la muerte del papá de Toñita en agosto de 2025, la cantante externó su preocupación sobre el estado salud en el que estaba junto a su pareja.

Muerte del papá de Toñita está siendo investigada como homicidio por una fuerte razón

Salvador Salazar Chávez, el papá de Toñita, tenía problemas de salud, pero la cantante denunció luego de que vio sospechosa su muerte “por un golpe en la cabeza”.

A través de una entrevista con Sale el Sol, Toñita compartió que la investigación a la muerte de su papá sigue en curso, pero ahora no es por “intento de homicidio” sino por homicidio solamente.

Toñita, cantante. (@tonitamusic1)

La cantante externó que decidió denunciar luego de que la pareja de su papá omitió un dato muy importante sobre su muerte; un golpe en la cabeza.

Y es que explicó que si bien su papá tuvo “un golpe en la cabeza”, ella no lo dijo a los médicos, sino mucho tiempo después y que incluso no lo llevó al hospital de forma inmediata.

“Se murió de un golpe en la cabeza casualmente porque la hemorragia le causó todo (...) Mi papá murió por causa de ese golpe y a ella se le olvidó el pequeño detalle de avisar que tenía un golpe, casualmente”. Toñita, cantante.

Ante ello, Toñita externó “hay muchas inconsistencias” ante la muerte de su papá, además del descontento que siempre tuvo por la pareja de Salvador Salazar Chávez y los cuidados médicos que tenía con él.

“La que durmió con él fue ella, la que despertó con él fue ella”. Toñita, cantante.

La muerte del papá de Toñita sucedió en Tantoyuca, Veracruz, por lo que son dichas autoridades las encargadas de investigar lo que pasó con el “profe Chava”.