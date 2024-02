La hija de Rossy Mendoza acusa a empleada doméstica de robar mientras la vedette agonizaba.

El 29 de diciembre 2023 el mundo del espectáculo mexicano se vistió de luto, luego de que se confirmara la muerte de la actriz Rossy Mendoza a los 80 años de edad

Sin embargo, a dos meses de su partida su hija Silvana Durán acusa a empleada doméstica de robar las pertenencias de su mamá y exige justicia.

De acuerdo con información de la familia, la artista pasó sus últimos días con cuidados paliativos, con el propósito de que tuviera una muerte digna.

Sin embargo, mientras la actriz agonizaba en el hospital su empleada doméstica le robaba más de medio millón de pesos.

Así lo dio a conocer su hija Silvana Durán de 60 años de edad en una entrevista para TV Notas, quien ya inició un proceso legal para exigir justicia.

La hija de la fallecida vedette, Rossy Mendoza, sorprendió con la noticia de que le robaron las pertenencias de su madre.

Ante ello, acudió el jueves 22 de febrero al Ministerio Público a levantar la denuncia en contra de la empleada doméstica y de sus allegados.

Silvana Durán comenta que le pidió a la demandante de nombre Erika N que limpiará la casa con la esperanza de que su mamá encontrara la casa reluciente.

Sin embargo, murió y a solo un mes de su partida empezó a notar que faltaban las pertenecías de su mamá y fue cuando la empleada doméstica dejo de ir a trabajar.

“La buscaba y me decía que sí iba, pero me dejaba plantada o me daba pretextos para no ir”

Silvana Durán