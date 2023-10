La hija adoptiva de Yolanda Ciani explica qué pasó con el dinero de la actriz, pero algo no cuadra con sus declaraciones.

Tras la muerte de la actriz Yolanda Ciani a los 85 años de edad se ha creado una gran polémica por la guerra de declaraciones entre su familia.

Mientras que Alejandra Muñoz Vergara -la hija adoptiva de Yolanda Ciani- acusa al hijo de la actriz de violencia familiar y hasta supuesto despojo.

Su hijo Luis Alberto Romero acusó a Alejandra Muñoz Vergara de beneficiarse económicamente de la actriz y aprovecharse del deterioro de su salud para saquearle sus cuentas bancarias.

En medio de la polémica, Alejandra Muñoz Vergara acudió a Ventaneando para hablar de todo lo que ha sucedido tras la muerte de la actriz Yolanda Ciani.

Hijo de Yolanda Ciani niega feminicidio y acusa a trabajadora del hogar de la "denuncia atroz". (Agencia México)

Hija adoptiva de Yolanda Ciani confiesa que la actriz mantenía a toda la familia

La muerte de Yolanda Ciani a los 85 años de edad destapó una guerra de declaraciones entre su hijo Luis Alberto Romero y su hija adoptiva Alejandra Muñoz Vergara.

En medio de la investigación de la muerte de Yolanda Ciani como tentativa de feminicidio por parte de la Fiscalía de la CDMX, su hija adoptiva habló sobre todas las especulaciones.

Alejandra Muñoz Vergara acudió este jueves 5 de octubre al programa Ventaneando y reafirmó su versión de que Luis Alberto Romero maltrataba a la actriz Yolanda Ciani.

Durante su conversación, Alejandra Muñoz Vergara reveló que su mamá la abandonó y fue la actriz Yolanda Ciani quien se encargó de ella, por lo que estos días han sido muy difíciles para ella.

“Han sido días muy difíciles, mi mamá era todo para mí, sí mi mamá me dejó, soy hija de la persona del aseo (…) no me avergüenzo, al contrario, mi mamá siempre fue la mejor conmigo” Alejandra Muñoz Vergara

Alejandra Muñoz Vergara aseguró que no se fue de la casa porque ya no quería cuidar a Yolanda Ciani, sino recalcó que gracias a ella la actriz pudo salir delante de una caída.

“Yo no me salí de la casa, yo no renuncié a la casa ni dije que ya me tenía harta mi mamá, al contrario, gracias a mí la pudimos operar de la pierna porque se cayó hace dos años, gracias a los cuidados que tuvimos en casa salió a flote” Alejandra Muñoz Vergara

En su discurso, Alejandra Muñoz Vergara aseguró que fue Luis Alberto Romero quien la corrió de la casa junto con su hijo y la persona que era su nana.

“El hijo de Yolanda me corrió, Luis Alberto, el 28 de junio junto con mi hijo de 10 años, junto con la persona que era su nana, que tiene 58 años, más o menos 60 años de trabajar en casa. No la liquidó… nos corrió de una manera espantosa” Alejandra Muñoz Vergara

Alejandra Muñoz Vergara reveló que Luis Alberto Romero la corrió después de que habló con él para decirle que los recursos económicos se estaban acabando.

De acuerdo con Alejandra Muñoz Vergara Luis Albertos Romero tenía gastos excesivos.

“Yo hablé con él, le dije ‘se están acabando los recursos económicos’, él me dijo ‘¿cómo es posible?, ¿entonces no sabes administrar?’, le respondí ‘no es que no sepa administrar, sus gastos son excesivos’, excesivos de Luis Alberto, de las adultas mayor sí, era más de mi tía, o sea de Victoria que de Yolanda, mi tía ya no recibía dinero” Alejandra Muñoz Vergara

Alejandra Muñoz Vergara confesó que era la actriz Yolanda Ciani quién mantenía a todos y pagaba todos sus gastos.

“Yolanda mantenía a todos, era el centro, la cabeza de la familia” Alejandra Muñoz Vergara

Yolanda Ciani, actriz. (Agencia México)

Alejandra Muñoz Vergara revela que Luis Alberto Romero la está buscando tras haber revelado la violencia que sufrió

Pedro Sola le cuestionó a Alejandra Muñoz Vergara sobre su relación con Luis Alberto Romero antes de la muerte de la actriz Yolanda Ciani.

Alejandra Muñoz Vergara puntualizó que siempre fue buena, aunque Luis Alberto Romero a veces era un poco gritón.

En su entrevista, Alejandra Muñoz Vergara reveló que se acostumbró a los maltratos de Luis Alberto Romero.

Alejandra Muñoz Vergara reveló que incluso Luis Alberto Romero le llegó a pegar y no fue a la única.

“Había momentos en que él era un poco gritón, te acostumbras a los gritos, a los maltratos, al gorda, al cerda… muchos insultos y nos llegó a pegar a mí, a mi mamá, a mi hijo, a sus mujeres, claro, tiene muchas denuncias” Alejandra Muñoz Vergara

En Ventaneando, Alejandra Muñoz Vergara confesó que hay personas que le han dicho que Luis Alberto Romero la está buscando luego de las declaraciones que ha hecho en su contra.

“Ahorita él me está buscando, muchas personas me han dicho que me está buscando” Alejandra Muñoz Vergara

Alejandra Muñoz Vergara dice que no se robó los 8 millones de actriz Yolanda Ciani, pero admite que si cobró su dinero

Alejandra Muñoz Vergara puntualizó que cuando se salió de la casa, Luis Alberto Romero la obligó a mostrarle sus cuentas para demostrar que no tenía dinero de la actriz.

“Cuando él me corre de casa, lo que hace es romperme mis lentes, me agarró del cuello y me amenazó, me dijo ‘te me sales de aquí, enséñame todas las cuentas que no tienes un peso’, ‘claro’, siempre le enseñé las cuentas, yo nunca tuve nada que esconder” Alejandra Muñoz Vergara

En ese sentido, Alejandra Muñoz Vergara puntualizó que ella no tiene nada que esconder y que si se hubiera robado los 8 millones no estaría dando la cara ante los medios de comunicación.

“Esos 8 millones que él dice, o ese dinero que él dice, si yo me hubiera robado ese dinero, no estaría aquí, no estaría luchando por mi mamá” Alejandra Muñoz Vergara

Alejandra Muñoz Vergara señaló que en el último tiempo solo se comunicó con su mamá a través de videollamadas pues ya no pudo ingresar a la casa, ya que le quitaron las llaves.

En su entrevista, Alejandra Muñoz Vergara se mostró molesta de que la actriz Yolanda Ciani no fue enterrada junto a sus padres.

Alejandra Muñoz Vergara (Tomada de Video)

Alejandra Muñoz Vergara confesó que ella se hacía cargo de todas las cosas de la actriz Yolanda Ciani e incluso cobraba su dinero ya que tenían cuentas mancomunadas.

En ese momento Alejandra Muñoz Vergara sorprendió al revelar que cobró el dinero de la actriz Yolanda Ciani pese a que ya no vivía con ella.

“Ese dinero está conmigo, está en los gastos tanto de mi tía como de mi hijo y yo tengo todos los documentos de lo que se ha gastado” Alejandra Muñoz Vergara

Alejandra Muñoz Vergara destacó que cobró julio y agosto, pero septiembre ya no pudo hacerlo.

Sus declaraciones crearon controversia pues el dinero era de Yolanda Ciani, pero Alejandra Muñoz Vergara puntualizó que no pudo darle el dinero a la actriz porque ya no la dejaron entrar en la casa.

Alejandra Muñoz Vergara puntualizó que Luis Alberto Romero nunca trabajo, por lo que todos vivían de la actriz Yolanda Ciani.

Alejandra Muñoz Vergara revela que no denunció a Luis Alberto Romero por miedo

En su conversación, Alejandra Muñoz Vergara se mostró incrédula de que la investigación no haya arrojado nada malo sobre la actriz Yolanda Ciani.

Para Alejandra Muñoz Vergara se le hace mucha casualidad las heridas que mostró la actriz Yolanda Ciani, pues consideró que no fue bien cuidada.

“Mi mamá dicen que no arrojó nada, claro que sí arrojó, le operaron la pierna derecha, la pierna izquierda está rota el fémur, y la cadera, ¡qué casualidad!, ¿y un mes estuvo así en casa?, ¿no le dieron el servicio que necesitaba? (…) La cuidadora [que yo contraté] ya declaró, y lo que dice es que no le dieron el servicio médico que ella necesitaba” Alejandra Muñoz Vergara

Alejandra Muñoz Vergara recordó que se hizo un video para mostrar que la actriz Yolanda Ciani no se encontraba bien cuidada.

En su entrevista, Alejandra Muñoz Vergara destacó que la salud de la actriz Yolanda Ciani se mermó desde que ella dejó la casa.

Alejandra Muñoz Vergara (Tomada de Video )

Alejandra Muñoz Vergara volvió a revelar que Luis Alberto Romero golpeó a la actriz Yolanda Ciani y a ella.

“Sí, sí la golpeó en varios momentos en frente de mí, muchas veces yo me puse para que no le pegara a ella, y a mí me pegó una vez por el robo de unos cuadros, saco unos cuadros de la casa y me dejó horriblemente mal” Alejandra Muñoz Vergara

Al ser cuestionada sobre por qué no denunció, Alejandra Muñoz Vergara señaló que fue por miedo.

Alejandra Muñoz Vergara destacó que cualquier cosa desataba la furia de Luis Alberto Romero.

“No denuncié por miedo, vivíamos en la casa, si ahorita me está buscando, imagínate lo que es para mí vivir (así), o sea, las dos nos habíamos acostumbrado a esa vida y por miedo no hablas, pero yo ya me cansé a partir de que quiso golpear a mi hijo, lo agarró del cuello, porque me defendió” Alejandra Muñoz Vergara

Sin revelar más detalles, Alejandra Muñoz Vergara puntualizó que hay inconsistencias en la declaración de Luis Alberto Romero y espera que pronto se pueda aclarar todo.

“El ya declaró, creo que hay inconsistencias, es lo único que les puedo decir, y aparte de todo siguen haciendo la necropsia, sale que murió de muerte natural, pero ya analizado más la información ya se dieron cuenta de la cadera, del fémur, y aparte están viendo parte de lo que es el corazón, el estómago, o sea, todo” Alejandra Muñoz Vergara

Alejandra Muñoz Vergara lamentó que no pudo salvar a la actriz Yolanda Ciani porque legalmente no fue reconocida como hija.