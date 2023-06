La familia de Bruce Willis aún tiene esperanzas en su salud, pero la realidad de su enfermedad es cruel y hablan sobre el diagnóstico de demencia frontotemporal.

Tallulah Willis de 29 años de edad, hija menor de Bruce Willis y Demi Moore habla por primera vez sobre como ha afrontado la enfermedad de su padre y compartió detalles sobre el impacto en la familia.

Tallulah Willis ha confesado que tiene esperanzas a que todo vuelva a ser como antes, y ver a su padre como el gran actor de Hollywood que es.

Recordemos que, en marzo del 2022, su familia dio a conocer que el legendario actor Bruce Willis se le había diagnosticado con afasia.

Un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación.

Después en febrero de 2023, se comunicó que Bruce Willis de 67 años de edad, padecía demencia frontotemporal, un trastorno neuronal que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

La familia de Bruce Willis, ha estado utilizando las redes sociales para dar una actualización sobre el estado de salud del actor estadounidense, ya que fans se han preocupado por su bienestar.

En esta ocasión en una entrevista que dio Tallulah Willis se demuestra vulnerable y habla como ha afrontado la demencia frontotemporal de su famoso padre.

Tallulah Willis recalco que la familia ya sospechaba sobre que algo estaba mal con la salud del actor, donde principalmente dieron el diagnostico como afasia.

A pesar que la condición de Bruce Willis ha progresado para mal, Tallulah expreso que tiene esperanza de que su padre sea el mismo de antes.

“Sigo saltando entre el presente y el pasado cuando hablo de Bruce: él es, él era, él es, él era. Eso es porque tengo esperanzas en mi padre que me resisto a dejar ir”.

La hija menor de Bruce Willis, revelo que a pesar que su padre estaba batallando silenciosamente su enfermedad, ella estaba de luchando contra sus enfermedades como anorexia nerviosa, depresión o TDAH.

Y pensó que por su nueva familia con su nueva esposa Emma Heming Willis, él había perdido interés por ella y por eso tomo las cosas personales sobre su relación con su padre.

“Pensé que había perdido interés en mí. Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó con algunas matemáticas defectuosas: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre”, .

Tallulah Willis