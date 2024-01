Kimberly La Más Preciosa -de 33 años de edad- revela que tomará terapia de pareja con Óscar Barajas para evitar el divorcio.

El matrimonio de Kimberly La Más Preciosa inició con el pie izquierdo, pues no pasó ni un mes de su boda cuando ya estaba peleando con su esposo.

Durante un en vivo, Óscar Barajas y Kimberly La Más Preciosa tuvieron una discusión muy fuerte, pero ya se reconciliaron.

Lo que parecía el final inminente del matrimonio de Kimberly La Más Preciosa y Oscar Barajas, terminó en reconciliación.

Kimberly La Más Preciosa ya se reconcilió con Óscar Barajas y contó en un en vivo que se arrepentía de haber ventilando sus problemas de parejas.

No obstante, aseguró que seguirá haciendo en vivos y si tienen una pelea en el futuro, piensa ser transparente con sus seguidores.

“Yo no me arrepiento de haberme casado, yo no me arrepiento de estar con él”

Kimberly La Más Preciosa