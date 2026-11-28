Kimberly “La Más Preciosa” empeñaría su casa para pagar su deuda millonaria con el SAT; tiene que cubrir el monto en enero de 2027.

La situación fiscal de Kimberly “La Más Preciosa” es complicada, pues debe pagar 2 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no cuenta con este monto.

Kimberly “La Más Preciosa” empeñará su casa para pagarle al SAT

Hace unas semanas, Kimberly “La Más Preciosa” reveló que le debe al SAT, luego de que su contador ignorara sus responsabilidades fiscales.

Kimberly mencionó que el SAT le solicita un pago de 2 millones de pesos para enero de 2027.

Ella asegura que no cuenta con ese dinero, por lo que decidió empeñar su casa para obtener los fondos que necesita.

Para conseguir el dinero yo creo que voy a empeñar mi casa para pagar lo que me pide el SAT. Kimberly la más Preciosa

Kimberly “La Más Preciosa” se queda sin acceso a sus ahorros por problema con el SAT (Michelle Rojas)

Kimberly “La Más Preciosa” contó que su casa es su refugio tras la muerte de su mamá, pero no ha encontrado otra alternativa para cumplir con el SAT.

La también actriz menciona que el SAT no le permite pagar en cuotas, ya que ignoró los requerimientos que le hicieron a lo largo del año.

Ya fuimos y dijeron que como se mandaron los mensajes y dejaron pasar tiempo, entonces eso ya no te lo hacen válido. Kimberly la Más Preciosa

Incluso, el SAT le pedía 5 millones de pesos, pero al final la suma total quedó en 2 millones de pesos.

En enero los tengo que dar, yo voy a empeñar mi casa e irlo pagando, porque es mi templo y es todo para mí (su casa) el lugar seguro de mi papá. Kimberly la Más Preciosa

El contador de Kimberly “La Más Preciosa” fue el responsable de su adeudo con el SAT

Kimberly “La Más Preciosa” reveló que acudió al SAT para averiguar su situación y le indicaron fue su contador fue quien ignoró las notificaciones sobre su adeudo fiscal.

En consecuencia de dicho descuido, Kimberly “La Más Preciosa” tendrá que vender sus objetos de valor para pagar su deuda.

El SAT congeló las cuentas bancarias de Kimberly “La Más Preciosa” y hasta hace una semanas estaba buscando asesoría legal, pero le cobraban más de 300 mil pesos.