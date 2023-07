Kimberly La Más Preciosa destapa grave episodio de violencia que vivió Wendy Guevara; la influencer ya había hablado del terrible momento en La Casa de los Famosos México.

Antes de ser la estrella de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara se enfrentó a carencias y situaciones que atentaron contra su vida.

Wendy Guevara -de 29 años de edad- ha revelado que durante una etapa de su vida fue escort.

Mientras ejercía esta actividad, vivió un momento traumático que recordó su amiga Kimberly La más Preciosa, de 32 años de edad.

Wendy Guevara está arrasando con La Casa de los Famosos México y Kimberly La Más Preciosa le ha mostrado su apoyo.

Durante un encuentro con medios, Kimberly La Más Preciosa recordó cuando Wendy Guevara estuvo en grave peligro.

Wendy Guevara estuvo a punto de ser agredida, por culpa de una compañera y un taquero la salvó de la situación, pero trató de aprovecharse de ella.

Kimberly La Más Preciosa menciona que Wendy Guevara ha vivido eventos traumáticos, por lo que ha tenido que ir a terapia.

En una conversación con sus compañeros de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara les contó sobre los trabajos en los se desempeñó antes de ser famosa.

Fue ahí que Wendy Guevara les narró cuando un “cliente” la quiso agredir, porque una de sus compañeras le había robado la cartera.

La influencer cuenta que este sujeto la amenazó con un machete y ella se escondió en una taquería.

Pero, el taquero que la estaba “ayudando”, la comenzó manosear y fue un episodio de terror para ella.

“Me dijo súbete. Me dijo: ‘conoces a un rubia tal y tal’ y le dije sí. ‘A pues es tu amiga, ahora tú me vas a dar el dinero’ y le dije yo no tengo (...) Se bajó el viejo con un machete y me persiguió y yo corriendo”

Wendy Guevara