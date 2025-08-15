La muerte de Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson- de 43 años de edad- revivió el escándalo de infidelidad con su asistente.

Brandon Blackstock mantuvo una relación sentimental con Brittney Marie Jones, exasistente de Kelly Clarkson en los años previos a su muerte.

¿Brandon Blackstock le fue infiel a Kelly Clarkson con su asistente? Esto se sabe

Kelly Clarkson y su exesposo, Brandon Blackstock, estuvieron casados durante casi siete años antes de separarse en 2022.

En declaraciones exclusivas a la revista People, Kelly Clarkson calificó su divorcio como “extraordinariamente difícil”.

El divorcio de Kelly Clarkson y Brandon Blackstock conmocionó a los fans de la cantante, pues la pareja se conoció dentro de la industria musical.

Mucho se se han preguntado si los rumores que apuntaban una supuesta infidelidad de Brandon Blackstock fue la causa de su divorcio.

Kelly Clarkson y su exesposo, Brandon Blackstock nunca confirmaron oficialmente si él la engañó durante su matrimonio.

Cuando Brandon Blackstock murió su obituario indicó que mantenía una relación romántica con la exasistente de Kelly Clarkson, Brittney Marie Jones.

Brittney Marie Jones trabajó para Kelly Clarkson desde 2016 hasta 2020, fecha en que la cantante solicitó el divorcio a Brandon Blackstock.

El obituario de Brandon Blackstock indicaba que él y Brittney Marie Jones estuvieron juntos durante tres años.

Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson muere a los 48 años

Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson murió a los 48 años después de una lucha contra el melanoma, un cáncer de piel grave.

La causa de la muerte de Brandon Blackstock fue catalogada como causas naturales.

Se indico que unas convulsiones como las “afecciones importantes que contribuyeron a la muerte de Brandon Blackstock” señaló el forense del condado de Silver Bow, Dan Hollis.

Un día antes de la muerte de Brandon Blackstock, Kelly Clarkson pospuso sus shows restantes de su residencia en Las Vegas.

El divorcio de Kelly Clarkson y Brandon Blackstock fue una larga batalla por el dinero, la custodia de los niños y su rancho en Montana.