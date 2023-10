Karol Sevilla reclama porque le pusieron la araña y no piensa pagar: “Que lo pague tu abuela”, dijo la actriz.

Uno de los peores temores de los conductores de la CDMX son los inmovilizadores, mejor conocidos como arañas.

Y esta vez le tocó a Karol Sevilla, a quien le colocaron una araña en la llanta de su auto presuntamente por no pagar el parquímetro a tiempo.

Karol Sevilla -de 23 años de edad- compartió en redes sociales su enojo porque le colocaron una araña a su auto por pasarse del tiempo del parquímetro.

La actriz y cantante asegura que aún le quedaban minutos para quitar su auto, por lo que creía que era una injusticia que le haya colocado la araña.

Karol Sevilla estaba furiosa por la araña y aseguró que no iba apagar una multa injusta.

“Ya me vi en tendencia como Lady Araña, pero no me interesa, no me importa. No voy a pagar mil y cientos pesos por una araña, a mí no me vas a levantar falsos”

Karol Sevilla