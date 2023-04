Karla Souza desata debate sobre trato a actores latinos en Estados Unidos y confiesa que ha tenido que luchar para romper con estereotipos.

En las últimas horas el nombre de Karla Souza -de 37 años de edad- se convirtió en tendencia luego de que en una plática habló abiertamente sobre el trató que ha tenido en Estados Unidos.

A casi 10 años de haber debutado en la televisión en Estados Unidos, Karla Souza confesó que no ha tenido un camino fácil pues ha tenido que luchar para que los actores latinos reciban el mismo trato que famosos blancos.

Sin embargo sus declaraciones han causado gran controversia, incluso algunos usuarios sacaron de contexto sus palabras lo que se ha generado un gran debate en Twitter.

¿Por qué Karla Souza se convirtió en tendencia?

Karla Souza concedió una entrevista para el podcast Creativo, conducido por Roberto Martínez -30 años-, en donde habló abiertamente sobre su trayectoria como actriz.

Tras haber triunfado al interpretar a Bárbara Noble en la película ‘Nosotros, los Nobles’, Karla Souza logró abrirse camino en Estados Unidos.

Karla Souza debutó en la televisión estadounidense en 2014 gracias a su papel de Laurel Castillo en “How To Get Away With Murder”. Sin embargo no ha tenido un camino fácil.

Durante su conversación con Roberto Martínez, Karla Souza confesó que lamentablemente los actores latinos viven muchas injusticias en el mundo de Hollywood.

Karla Souza reveló que cuando llegó a Los Ángeles hizo una audición y aún sin saber si se quedaría con el personaje, la hicieron firmar un papel en donde aceptaba que le pagaran cierta cantidad de dinero por seis años.

Aunque también le prohibían participar en otros proyectos, Karla Souza aceptó firmar porque pensó que no le iban a dar ese papel ya que nunca había tenido un trabajo en Estados Unidos.

Al final Karla Souza se quedó con el papel, pero al cuarto año la serie era todo un hit y ella seguía recibiendo el mismo sueldo de cuando había empezado.

“Es una verdadera mamada” Karla Souza

Confiada de que sus declaraciones no llegarían a Estados Unidos, Karla Souza habló sin tapujos sobre como tuvo que luchar para conseguir los mismos derechos que los actores caucásicos.

Karla Souza confesó que en su nueva serie se dio cuenta que no había una equidad, porque además de que su personaje repetía muchos estereotipos tenía el presentimiento que no estaba recibiendo el mismo sueldo que los actores blancos.

“Cuando yo en mi nueva serie me empecé a oler que a los actores blancos les estaban pagando más que a las dos mujeres, a mí y a la afroamericana, armé un pinche pedo” Karla Souza

En su conversación, Karla Souza confesó que tras venir de una producción de Shonda Rhimes se enfrentó a la realidad de que no todo es inclusión.

Karla Souza señaló que todos los días tenía que luchar porque estaba en una serie llena de blancos y estaba del “asco” ya que todos las mejores líneas y comedia eran para los hombres.

Además de dar recomendaciones para que el papel de las mujeres tuviera más importancia, Karla Souza llegó a las altas instancias para pedirle una mejora de sueldo ya que los otros actores tenían mejores condiciones.

“Llegué con el top a decir ‘sé que le estás pagando más a los blancos y entiendo que este contrato se hizo antes (…) donde ustedes no entendían cómo funciona el racismo, pero ahora ya lo sabemos entonces deberían de rectificar a que las mujeres que somos de color en la serie se nos pague igual que a la gente blanca’” Karla Souza

Después de dos semanas, tanto Karla Souza como su compañera tuvieron un aumento en su sueldo.

Karla Souza destacó que son esas batallas diarias que nadie ve pero que como mujer y como mexicana en Estados Unidos se tiene que enfrentar constantemente porque es un mundo que está desarrollado para explotarlos.

Tenía que ser una "reportera" de Ruido en la Red.



Este vídeo está sacado de contexto. Karla Souza plática que en la serie en la que trabaja les estaban pagando más a las gringos que a las mexicana (ella) y a la afroamericana.



Karla fue a reclamar y les ajustaron el sueldo.

¿Cuál es el debate en las redes sociales por las declaraciones de Karla Souza?

Sus declaraciones generaron un gran debate en Twitter y es que de su extensa conversación solo se compartió un fragmento y se sacaron de contexto sus palabras.

Diversos usuarios cuestionaron que Karla Souza se haya autodenominado como “mujer de color”, ya que es de tez blanca y ojos de color.

"Karla Souza":

Por quienes la critican por llamarse a sí misma "mujeres que somos de color". Sin embargo, comparten el video completo donde habla de las injusticias que viven las personas que no son caucásicas en el mundo de Hollywood.

Sin embargo otros salieron en su defensa al señalar Karla Souza englobó al trato que reciben los latinos, afroamericanos, indios y de otras latitudes en Hollywood.

Y es que Karla Souza habló de como los actores latinos siguen interpretando papeles estereotipados y percibiendo salarios más bajos a diferencia de los actores norteamericanos y anglosajones.

